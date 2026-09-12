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Šelton se plasirao u finale poslednjeg grend slem turnira u sezoni u Njujorku, pošto je pobedio sunarodnika Frensisa Tijafoa posle četiri seta, 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

"On mi je kao stariji brat. Ovde želimo da budemo, u samoj završnici turnira. Znam koji mi je cilj, znam šta mi je posao. Idem na titulu. Hajde da to uradimo za SAD", rekao je Šelton posle meča.

Šelton se prvi put plasirao u finale nekog grend slem turnira i postao je prvi tamnoputi teniser koji je stigao do finala Ju Es opena još od Artura Eša 1972. godine.

Poslednji amerčki teniser koji je osvojio grend slem titulu je Endi Rodik, koji je 2003. godine trijumfovao u Njujorku.

Šelton će u nedelju uveče u finalu igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva, koji je u polufinalu pobedio Karena Hačanova iz Rusije 6:3, 7:6, 7:6.

Ben Šelton na US openu Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

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