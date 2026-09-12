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Posle ranih eliminacija na Sinsinatiju i US openu, sve više se govori o budućnosti Novaka Đokovića i pitanju koliko će još dugo najbolji teniser svih vremena ostati na terenu.

Na tu temu oglasio se i proslavljeni američki teniser Džon Mekinro, koji smatra da se bliži kraj jedne velike ere.

1/6 Vidi galeriju Legendarni teniser Džon Mekinro Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Printscreen

- S jedne strane, shvatate da ga godine očigledno stižu, kao što u nekom trenutku stignu svakog sportistu. S druge strane, imao je neverovatan niz. Pobedio je Sinera u Australiji, stigao do finala, uzeo prvi set protiv Alkaraza i igrao odlično. Potom je stigao do polufinala Vimbldona. Zato je ono što smo videli u prvom kolu US opena bilo šokantno - rekao je Mekinro.

Amerikanac smatra da Đoković još uvek ima želju za velikim rezultatima, ali da ni on ne može da pobegne od godina.

- Otac Vreme je nepobediv. Ne znam šta će se sledeće dogoditi. Siguran sam da intenzivno razmišlja o narednim koracima, ali ne verujem da bi želeo da ode na ovakav način. Šta god da ga čini srećnim – to i treba da uradi - poručio je Mekinro.

Na pitanje da li bi 2027. mogla da bude poslednja godina Đokovićeve karijere, Amerikanac je dao zanimljivu prognozu:

- Svakako biste pomislili da hoće. Pre svega, ima 39 godina, što je daleko iznad 'roka trajanja' za većinu ljudi u tenisu. Deluje da će to biti uskoro, postoji velika verovatnoća za to, ali moraćemo da sačekamo i vidimo - rekao je Mekinro.

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