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Njih dvoje su, gotovo u isto vreme, napravili veoma sličan potez na društvenim mrežama, ali je reakcija njihovih pratilaca bila potpuno drugačija.

Naime, aktuelni trend na Instagramu je da korisnici uz pomoć ChatGPT-a prikažu kako bi izgledali da su živeli tokom 80-ih godina. Ovaj popularni fazon isprobali su i Ana i Bastijan, pa su svojim pratiocima pokazali verzije sebe iz jedne potpuno drugačije epohe.

Bivša srpska teniserka podelila je fotografiju u ovom stilu, a njena objava privukla je oko 14.300 lajkova. Međutim, Bastijan je prošao višestruko bolje - njegova fotka skupila je čak 147.000 lajkova!

Foto: PrintscreenInstagram

Razlika u broju reakcija je ogromna, iako, naravno, treba imati u vidu i to da njih dvoje nemaju isti broj pratilaca na Instagramu. Ipak, brojke su privukle pažnju, posebno imajući u vidu da se Ana i Bastijan već mesecima nalaze pod posebnom lupom javnosti.

Foto: PrintscreenInstagram

Njihov odnos i dalje izaziva veliko interesovanje nakon što je u javnosti odjeknula vest o njihovom razvodu, pa gotovo svaki njihov potez na društvenim mrežama izaziva brojne reakcije. Zbog toga ni jedna naizgled obična objava ne prolazi nezapaženo.