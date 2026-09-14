NOVA BITKA ANE I BASTIJANA, ALI OVOGA PUTA PRED SVIMA! Evo šta je bivši par uradio, pa se ponovo našao u centru pažnje! (FOTO)
- Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavili su slične Instagram fotografije uz pomoć ChatGPT-a, po trendu koji prikazuje kako bi izgledali u 80-im.
- Ana je dobila oko 14.300 lajkova, dok je Bastijanova objava skupila 147.000, pa je razlika odmah privukla pažnju javnosti.
Njih dvoje su, gotovo u isto vreme, napravili veoma sličan potez na društvenim mrežama, ali je reakcija njihovih pratilaca bila potpuno drugačija.
Naime, aktuelni trend na Instagramu je da korisnici uz pomoć ChatGPT-a prikažu kako bi izgledali da su živeli tokom 80-ih godina. Ovaj popularni fazon isprobali su i Ana i Bastijan, pa su svojim pratiocima pokazali verzije sebe iz jedne potpuno drugačije epohe.
Bivša srpska teniserka podelila je fotografiju u ovom stilu, a njena objava privukla je oko 14.300 lajkova. Međutim, Bastijan je prošao višestruko bolje - njegova fotka skupila je čak 147.000 lajkova!
Razlika u broju reakcija je ogromna, iako, naravno, treba imati u vidu i to da njih dvoje nemaju isti broj pratilaca na Instagramu. Ipak, brojke su privukle pažnju, posebno imajući u vidu da se Ana i Bastijan već mesecima nalaze pod posebnom lupom javnosti.
Njihov odnos i dalje izaziva veliko interesovanje nakon što je u javnosti odjeknula vest o njihovom razvodu, pa gotovo svaki njihov potez na društvenim mrežama izaziva brojne reakcije. Zbog toga ni jedna naizgled obična objava ne prolazi nezapaženo.