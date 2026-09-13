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Kazahstanska teniserka Elena Ribakina nova je šampionka US Opena!

Ona je u finalu savldala Arinu Sabalenku u tri seta - 4:6, 7:5, 2:6!

Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

Ovo će biti treći Grend slem za Ribakinu i pošto sada u kolekciji ima Vimbldon, Australijan Open, a od danas i US Open, za "zlatni slem" će joj biti potreban samo još Rolan Garos.

Ribakina je tokom celog meča bila smirenija, za razliku od Sabalenka koju je nervoza na kraju i koštala trofeja u Njujorku.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka