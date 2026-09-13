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Arina Sabalenka doživela je bolan poraz u finalu US opena, a frustracija zbog izgubljenog trofeja kulminirala je skandaloznim ispadom odmah po završetku meča.

Beloruskinja je bila potpuno van sebe, bacila je reket, a onda uputila brutalnu psovku kamermanu koji joj se približio.

Ribakina je u velikom finalu slavila sa 6:4, 5:7, 6:2 i tako osvojila prvi US Open u karijeri, dok je Sabalenka ostala bez trofeja koji je jurila po svaku cenu. Beloruskinja je imala ogromnu želju da postane prva teniserka posle Serene Vilijams koja će osvojiti tri uzastopna pehara u Njujorku, ali je u završnici meča potpuno izgubila kontrolu nad emocijama.

"Odj*ebi!"

Odmah nakon poslednjeg poena usledile su scene kakve se ne viđaju često. Sabalenka je bacila reket, a potom sela pored svog tima. Kada joj se približio kamerman, Beloruskinja mu je jasno stavila do znanja da ne želi da bude snimana.

"Odj*ebi!" – poručila je Sabalenka kameri, a snimak ovog trenutka vrlo brzo je počeo da kruži društvenim mrežama.

Nije se tu završilo. Sabalenka je u naletu frustracije razbila još jedan reket, dok je tokom meča takođe pokazivala koliko teško podnosi ono što se dešava na terenu.

Ipak, posle svega, Sabalenka je pokazala sportsku veličinu. Na ceremoniji i u razgovoru posle meča nije štedela reči hvale za Ribakinu, istakavši njen servis, agresivnu igru i sposobnost da preuzme kontrolu nad poenima.

"Veoma je teško kontrolisati emocije kada izgubite grend slem finale, pogotovo kada pokušavate da osvojite treću uzastopnu titulu", objasnila je Sabalenka posle meča. Dodala je da je morala da izbaci bes i razočaranje iz sebe.

Ribakina joj uzela sve

Poraz je za Sabalenku bio još bolniji jer je njime ostala bez grend slem titule u 2026. godini, prvi put od 2022. godine. Uz to, prethodno je izgubila i finale Australijan opena upravo od Ribakine, pa je Kazahstanka sada slavila protiv nje u dva ovogodišnja grend slem finala.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ribakina je, s druge strane, kompletirala neverovatnu sezonu. Posle Vimbldona 2022. i Australijan opena 2026, sada je osvojila i US Open, dok je preuzimanjem prvog mesta na WTA listi dodatno začinila veliki trijumf.

Sabalenki je ostala ogromna gorčina, ali i još jedan dokaz koliko je velika njena želja za pobedama. Ovoga puta emocije su ipak bile jače od nje.