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Arina Sabalenka doživela je bolan kraj na ovogodišnjem US openu.

Beloruskinja je u velikom finalu izgubila od Jelene Ribakine sa 6:4, 5:7, 6:2, ostala bez treće uzastopne titule u Njujorku i završila sezonu bez osvojenog grend slema. Kao da sve to nije bilo dovoljno, ostala je i bez prvog mesta na WTA listi, koje je Ribakina već obezbedila pre finala.

A koliko je poraz pogodio Sabalenku najbolje se videlo odmah posle meča.

Nije mogla da obuzda emocije

Sabalenka je tokom finala teško kontrolisala frustraciju. U jednom trenutku poslala je lopticu u publiku, a kada je postalo jasno da će Ribakina podići trofej, polomila je reket. Odmah po završetku meča opsovala je i kamermana, što je bio jasan pokazatelj koliko joj je teško pao ovaj poraz.

Beloruskinja je kasnije priznala da je ogroman pritisak nosila želja da osvoji treći uzastopni US open.

"Veoma je teško kontrolisati emocije kada izgubite grend slem finale, pogotovo kada pokušavate da osvojite treću uzastopnu titulu", objasnila je Sabalenka posle meča.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka posle poraza u finalu US opena Foto: Bernie Haley / Zuma Press / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

A onda je došao trenutak koji je dodatno raznežio pun stadion.

Kada je stala pred publiku da održi govor, Sabalenka je pokušavala da zadrži suze. Glas joj je bio pun emocija, a već na početku priznala je da joj je to poslednja stvar koju je u tom trenutku želela da radi.

"Poslednja stvar koju želim da uradim u ovom trenutku je da držim govor. Ali, daću sve od sebe..."

Ipak, uspela je da izgovori nekoliko rečenica i čestita Ribakini.

"Zaslužila si, uživaj"

Uprkos ogromnom razočaranju, Sabalenka nije tražila izgovore. Čestitala je protivnici na velikoj pobedi i pokazala da, čak i kada joj je najteže, ume da prizna da je druga strana bila bolja.

Posebno je pažnju privukao njen duhoviti završetak poruke Ribakini. Uz osmeh kroz suze poručila joj je da uživa u pobedi, kako bi ona imala priliku da osvoji neku titulu do kraja sezone.

Bio je to trenutak u kojem su se smenjivali razočaranje, suze i osmeh – Sabalenka očigledno nije uspevala da sakrije koliko joj je sve teško palo, ali je istovremeno pokušavala da zadrži dostojanstvo šampionke.

Ostala bez svega

Poraz je za Sabalenku bio posebno bolan jer je u Njujork stigla kao dvostruka uzastopna šampionka i sa ogromnim ambicijama. Pobedila je na US openu 2024. i 2025, a trijumf protiv Ribakine donosio bi joj istorijski het-trik.

Umesto toga, njen niz od 20 uzastopnih pobeda u Njujorku je završen. Uz to, 2026. godinu završava bez grend slem trofeja, prvi put od 2022. godine.

Ribakina je, sa druge strane, odigrala još jedan veliki meč i osvojila svoj prvi US open, treći grend slem trofej u karijeri. Kazahstanka je tako stavila tačku na neverovatnu sezonu i preuzela poziciju najbolje teniserke sveta.

Za Sabalenku ostaje gorak ukus, ali i slika koja će dugo obilaziti svet – polomljen reket, posvke, suze pred punim stadionom i šampionka koja, i kada joj je najteže, pokušava da zadrži osmeh na licu.