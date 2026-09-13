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Arina Sabalenka nije uspela da osvoji treći uzastopni US open, a koliko ju je poraz od Jelene Ribakine pogodio najbolje pokazuje snimak koji se pojavio na društvenim mrežama.

Beloruskinja je u finalu izgubila od Kazahstanke sa 6:4, 5:7, 6:2, a odmah nakon meča bilo je jasno koliko teško podnosi poraz. Dok je Ribakina slavila najveći trenutak u karijeri, Sabalenka je pokušavala da se izbori sa ogromnim frustracijama.

Spustila torbu i trofej, pa uzela reket

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se Sabalenka kako u svlačionici spušta torbu i utešni trofej, a zatim iz nje vadi reket.

U sledećem trenutku bes je prevladao.

Sabalenka je nekoliko puta udarila reketom o pod i potpuno ga polomila, a snimak je ekspresno počeo da se širi mrežama.

Scene su posebno privukle pažnju jer pokazuju drugu stranu velikog sportskog poraza - onu koju publika uglavnom ne vidi. Na terenu je Sabalenka već pokazala ogromnu frustraciju, a kasnije je i sama priznala da joj je bilo izuzetno teško da kontroliše emocije.

Tokom finala udarila je lopticu ka publici, zatim polomila reket, a onda i opsovala jednog kamermana.

Poraz koji je posebno boleo

Nije ovo bio običan neuspeh za Sabalenku.

Imala je priliku da osvoji treći uzastopni US open i pridruži se Sereni Vilijams i Kris Evert kao jedine tri žene u Open eri koje su uspele da osvoje tri uzastopna trofeja u Njujorku.

Umesto toga, Ribakina joj je prekinula niz od 20 pobeda na US openu i istovremeno preuzela prvo mesto na WTA listi. Sabalenka je tako ostala bez grend slem titule u 2026. godini.

Zbog svega toga, nije iznenađenje što su emocije bile ogromne.

Sabalenka se posle meča pojavila i na ceremoniji, gde se rasplakala tokom govora, priznajući koliko joj je teško da u tom trenutku uopšte govori.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka posle poraza u finalu US opena Foto: Bernie Haley / Zuma Press / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Sada je snimak iz svlačionice dodatno pokazao koliko ju je ovaj poraz pogodio.