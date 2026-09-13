Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poznata ukrajinska teniserka Dajana Jastremska ostala je bez porodičnog stana u Odesi nakon ruskog raketnog napada, a snimci razorenog doma potresli su javnost.

Raketni napad dogodio se u noći između 11. i 12. septembra.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinska teniserka - Dajana Jastremska Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Jastremska je na društvenim mrežama pokazala prizore zgrade nakon napada, uz poruku da je njena porodica ostala bez stana.

Prema njenim rečima, zgradu je direktno pogodila krstareća raketa "Kalibr". Ukrajinski mediji navode da su u višespratnici teško oštećeni gornji spratovi, dok su posledice udara vidljive i na okolnim delovima objekta.

"Ovo je bila naša porodična kuća"

Jastremska je uz objavljene snimke opisala razmere tragedije i poručila da je upravo taj stan pripadao njenoj porodici.

Posebno potresan detalj jeste ono što je, prema njenoj objavi, ostalo nakon udara.

Samo peškir sa Rolan Garosa preživeo je razaranje stana. Fotografije tog peškira među ostacima doma obišle su svet.

Teniserka je istovremeno iskoristila trenutak da pošalje poruku Svetskoj teniskoj asocijaciji, tražeći da se ponovo razmotri njen stav o neutralnosti u vezi sa ratom u Ukrajini.

Odesa ponovo na udaru

Napad na Odesu bio je deo šireg talasa ruskih udara širom Ukrajine. Prema izveštajima, u Odesi je povređeno gotovo 40 ljudi, dok su stambene zgrade i druga infrastruktura pretrpeli štetu.

Za Jastremsku je ovaj napad posebno ličan. Njena porodica je i ranije bila pogođena posledicama rata - ukrajinski mediji podsećaju da je tokom novogodišnjeg napada 2024. bio oštećen i objekat u kojem je živela njena baka.

Sada je teniserka ostala bez još jednog porodičnog doma.