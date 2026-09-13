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Marija Šarapova pojavila se na terenu "Artur Eš" stadiona, a njen izgled odmah je privukao pažnju publike i medija.

1/7 Vidi galeriju Proslavljena ruska teniserka - Marija Šarapova Foto: Juergen Hasenkopf / Shutterstock Editorial / Profimedia, corleve / Alamy / Profimedia, Shawn Salley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavna Ruskinja pojavila se na ceremoniji posle finala i upravo ona je uručila pehar novoj šampionki Jeleni Ribakini.

Nekadašnja šampionka US opena vratila se na mesto na kojem je pre tačno 20 godina ispisala jednu od najvažnijih stranica svoje karijere - ovog puta u potpuno drugačijoj ulozi.

Šarapova je izašla na teren "Artur Eš" stadiona nakon velikog finala između Jelene Ribakine i Arine Sabalenke, a njen dolazak odmah je privukao pažnju. Slavna Ruskinja bila je deo svečane ceremonije i upravo je ona uručila pehar novoj šampionki.

Dve decenije od velikog uspeha

Šarapova je 2006. godine osvojila US open, a sada je, dve decenije kasnije, upravo ona predala trofej Ribakini. Američki mediji podsetili su na tu posebnu vezu između nekadašnje i nove šampionke.

Pre uručenja pehara, Šarapova je čestitala Ribakini i srdačno razgovarala sa njom, a potom joj predala trofej pred punim tribinama.

Ipak, osim same ceremonije, pažnju je privuklo i pojavljivanje nekadašnje prve teniserke sveta.

Šarapova je godinama bila jedna od najvećih zvezda svetskog tenisa, ali i jedna od najprepoznatljivijih figura kada je u pitanju spoj sporta i mode. US open je upravo ove godine posebno podsetio na njen legendarni izgled iz 2006, kada je igrala u čuvenoj crnoj haljini inspirisanoj Odri Hepbern.

I dalje privlači poglede

Nije zato iznenađenje što su fotografije Šarapove sa ceremonije brzo počele da kruže društvenim mrežama i medijima.

Ruskinja je danas daleko od teniskog terena, ali očigledno nije izgubila status jedne od najprepoznatljivijih teniskih zvezda. Njeno pojavljivanje na US openu još jednom je pokazalo da njeno ime i dalje izaziva veliku pažnju.

A scena je bila gotovo filmska – pre 20 godina Šarapova je podizala trofej u Njujorku, a sada ga je ona predala novoj šampionki.

Ribakina je pobedom nad Sabalenkom 6:4, 5:7, 6:2 osvojila prvi US open u karijeri, treći grend slem trofej ukupno, a uz to je preuzela i prvo mesto na WTA listi.

Šarapova je tako dobila još jednu posebnu ulogu na turniru koji je zauvek obeležio njenu karijeru.