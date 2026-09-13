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Loptica je završila u publici, stradao je i reket, a bilo je i dobro poznatog gunđanja na sopstveni račun. Ipak, ništa od toga nije uspelo da Arini Sabalenki donese rasterećenje od frustracija koje su je pratile tokom celog meča protiv nove šampionke US opena Elene Ribakine.

Kazahstanka rođena u Rusiji slavila je sa 6:4, 5:7, 6:2, a Sabalenki je tako ostala samo jedna uteha – i dalje vodi u međusobnom skoru sa 10:8.

U sudaru bivše i buduće prve igračice WTA liste, Ribakina je nadigrala, nadmudrila i nadjačala veliku rivalku. Prekinula je Sabalenkin niz od 99 nedelja na vrhu WTA liste, srušila joj san o trećem uzastopnom trofeju u Njujorku i, prvi put od 2023. godine, ostavila je bez ijedne grend slem titule u sezoni.

Prošlo je 13 godina od poslednjeg ženskog finala US opena u kojem su se sastale prva i druga igračica sveta, kada su se za trofej borile Serena Vilijams i Viktorija Azarenka. A u ženskom tenisu takvi dueli često donose čitav spektar emocija, motiva i pritiska.

Zato je bilo posebno zanimljivo čuti šta je Sabalenka imala da kaže posle svog osmog poraza od Ribakine.

"Ona je bila bolja igračica od mene"

"Nisam zadovoljna nivoom igre koji sam danas prikazala, ali ona je servirala neverovatno. Igrala je zaista agresivan i sjajan tenis i bila bolja igračica od mene.

Sveukupno sam srećna zbog igre koju sam prikazala na turniru. Iz iskustva se uvek vraćam jača. Lekcije iz ove sezone su me definitivno već učinile jačom, ali će me sigurno motivisati da sledeće godine uradim još bolji posao.

Svi ionako žele da vas pobede – bez obzira na to da li ste broj jedan, dva, tri, četiri ili bilo šta drugo. Nastaviću naporno da radim i da unapređujem svoj tenis i nadam se osvajanju još turnira", poručila je Sabalenka.

A onda je dobila pitanje o rivalstvu sa Ribakinom.

"Puno stvari je čini opasnom"

Kakvo je vaše mišljenje o rivalstvu koje se razvija između Elene i vas i šta je, po vašem mišljenju, čini tako žestokom protivnicom?

"Rivalstvo nas dve je sjajno. Odigrale smo mnogo odličnih mečeva i velikih finala ove sezone. Njen servis je neverovatan, način na koji uspeva da zakorači unutra i da te nadjača na terenu, a posebno ovde, gde je podloga izuzetno brza, što je definitivno ogromna prednost za nju. Puno stvari je čini opasnom."

"Samo sam želela da izbacim svu tu agresiju"

Sabalenka tokom finala nije krila emocije. U jednom trenutku poslala je lopticu ka publici, stradao je i reket, a posle svega bilo je jasno koliko ju je poraz pogodio.

Zbog čega je danas bilo tako teško kontrolisati emocije?

"Zaista je teško kontrolisati emocije kada izgubiš u finalu grend slema i kada pokušavaš da dođeš do treće uzastopne titule. Tako da sam samo želela da to izbacim iz sebe. Jer da sam to držala u sebi, bilo sada ovde ili tamo na terenu, ne bih mogla da izustim ni reč ili bih napravila neki neprijatan ispad. Zato sam samo želela da svu tu agresiju i razočaranje izbacim napolje", iskrena je bila Sabalenka.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka posle poraza u finalu US opena Foto: Bernie Haley / Zuma Press / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Neverovatna podrška

Uprkos porazu, Sabalenka je tokom finala imala ogromnu podršku sa tribina. Američka publika stala je uz nju, što je i sama primetila.

Delovalo je kao da su navijači, prvi put posle dugo vremena, od samog početka bili uz vas...

"Da, osećaj je bio neverovatan. Zapravo, u jednom trenutku mi se učinilo kao da sam Amerikanka. Bilo bi sjajno da sam mogla da pobedim i osetim tu podršku još više. Sledeći put – možda", rezignirano je rekla Sabalenka.

"Da vidimo da li Elena može da me prestigne"

Na kraju je usledilo i pitanje o gubitku prvog mesta na WTA listi, koje je Sabalenka držala čak 99 nedelja.

Zanima me kako ćete se osećati kada odete odavde bez epiteta broja jedan, posle celih 99 nedelja?

Sabalenka se nasmejala, ali je odgovor pokazao koliko poštuje ono što je Ribakina uradila.

"To je neverovatan uspeh. Da vidimo da li Elena može da me prestigne u tome. Ako nastavi ovako da igra, onda da, u problemu sam", uz osmeh se od Njujorka oprostila Sabalenka.

Ribakina je tako odnela trofej, prvo mesto na WTA listi i veliko slavlje u Njujorku. Sabalenka je ostala praznih šaka, ali je jasno stavila do znanja da poraz neće dugo pamtiti kao slabost.

Izgubila je finale, izgubila prvo mesto, ali poruka je jasna – Sabalenka već gleda ka sledećoj sezoni.