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Specijalni izveštač iz Njujorka: Vuk Brajović

“Još uvek je tako teško obraditi sve što se dogodilo, pronaći prave reči da se ovo opiše. Previše je bilo zbivanja u ovih nekoliko nedelja. Srećna sam i veoma ponosna na sav rad. Da, jednostavno, sve izgleda neverovatno”, kaže Elena medijima na Flašing Medousu.

“Meč je bio tako tesan. Čak sam i u prvom setu napravila rani brejk. Tada je bilo malo lakše iskoračiti i igrati agresivno. Zatim smo u drugom setu išle gem za gem. Obe smo osvajale svoje gemove na servis. Osećam da je ona u tim važnim trenucima odigrala agresivnije. Imala sam neke male prilike, napravila par grešaka. Ali u trećem setu sam rekla sebi da moram da se fokusiram na svoj servis i samo rizikujem malo više kada mi se ukaže šansa”, opisuje tok meča ona.

Šta ti znači to što si osvojila Ju Es Open i postala prva igračica sveta?

“Pa, biće veoma drugačije probuditi se sledećeg jutra znajući da si osvojila Ju Es Open i dostigla mesto broj 1. To je veliko olakšanje, jer prolazite kroz sve te rutine protekle dve, tri nedelje – a za to treba mnogo rada i mnogo živaca takođe”, dodaje ona.

Ako se vratiš godinu dana unazad - nisi igrala tako dobro, a onda si imala ovaj neverovatan niz — uspon na listi, osvajanje Završnog turnira, osvajanje Australijan Opena, dolazak na mesto broj 1, i sada osvajanje US Opena. Da li se pre godinu dana dogodilo nešto što te je promenilo i pokrenulo na ovo putovanje čega se sećaš?

“Uvek sam verovala da je moguće. Imali smo sjajne rezultate. Naravno, nije svaka godina ista. Osvojila sam Vimbldon 2022. a posle toga nisam osvajala Slemove, ali sam sledeće godine igrala finale Australijan Opena. Mislim da smo uvek bili blizu velikih uspeha. Naravno, na tom putu naučiš mnogo toga, svašta se dešava. Osećam da sada imam sjajan tim, sjajne ljude oko sebe, i samo nastavljamo sa radom. Konačno se sav taj trud isplation, srećna sam i veoma ponosna. Nikada nije lako. Čak i sada kad završim ovde, odmorim se i proslavim, turniri čekaju. Moraš da igraš. da se takmičiš sa istim igračicama i da daješ sve od sebe. Nadam se da mogu da ostanem na vrhu što je duže moguće”, prenosi nam ona.

1/5 Vidi galeriju Elena Ribakina, skandal na Indijan Velsu Foto: Printscreen

Kako bi opisala rivalstvo koje sada imaš sa Arinom i šta očekuješ ubuduće?

ELENA RIBAKINA: “Ne znam šta nosi budućnost, ali mečevi protiv Arine su uvek veoma teški. Guramo jedna drugu da budemo bolje svaki put, i to nije slučaj samo sa njom, već i sa drugim vrhunskim igračicama. Uvek želiš da probaš nešto novo, da promeniš nešto u svojoj igri, da budeš bolja. Ne znam šta nosi budućnost, ali se nadam uspehu i novim pobedama!”

Da li je ovo bio najteži od tri Slema koja si do sada osvajala?

“Svi su veoma teški, ali na različite načine. Definitivno sam bila nervozna kao i u predhodnim Grend slem finalima. Ne spavaš dobro, nemaš apetit. Osećam da je ovaj turnir bio prosto stresniji jer sam u jednoj od borbi igrala za mesto br. 1, uz tu povredu koja se desila nedelju dana ranije. Tako da je svaki dan bio vrsta izazova, ali sam osećala da sam u ovim situacijama bila smirenija nego kada su se slične stvari dešavale ranije”, dodaje ona.

Pre samo 23 dana si predala taj meč u Sinsinatiju protiv Ige zbog povrede, i povodom toga si rekla da si bila šokirana što si uspela da se vratiš i budeš zdrava za turnir…

ELENA RIBAKINA: “Bila sam jako utučena. Nisam zapravo znala kako će stanje biti iz dana u dan. Stigli smo u Njujork, uradili smo magnetnu rezonancu, nije izgledalo baš sjajno. Morali smo da razgovaramo sa mnogo doktora kako bismo dobili mišljenje šta treba da radimo. Konsultovala sam našeg sjajnog doktora u Australiji, bila je na vezi sa nama sve vreme, i nekako smo sa timom napravili plan kog smo se držali, svakodnevno raspravljajući o tome šta možemo da uradimo. Sedam dana sam samo išla iz svoje hotelske sobe do teretane, provodeći tamo po tri sata na tretmanima. Prvog dana kada smo stigli išli smo u bioskop. Nastavila sam da radim, ali nažalost, ne na terenu”, prenosi nam Ribakina ovu zanimljivu situaciju.

Stigla si do mesta broj 1 na svetu, osvojila titule u Australiji, na Vimbldonu i na Ju Es Openu. Ulazeći u 2027. godinu, da li će tvoj fokus biti više na postizanju tog nedostižnog karijernog Grend slema i da li će ti to biti glavni prioritet na putu ka 2027?

“Glavni prioritet je da pokušam da ostanem zdrava i definitivno pravilno pripremim kalendar nastupa i proces treninga. Naravno, cilj su uvek najveći turniri, Grend slemovi, i važno je pronaći balans i biti stabilan. Videćemo šta će se desiti, ali definitivno ima još mnogo posla da se uradi. Posao nikada nije završen, da budem iskrena”, zaključuje nova šampionka Otvorenog prvenstva SAD.