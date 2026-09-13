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Aleksander Zverev igra nezaboravnu grend slem sezonu u 2026. godini, a nakon plasmana u novo finale US opena, iskoristio je priliku da podseti javnost na to koliko je malo ljudi verovalo u njegov povratak na sam vrh i ulogu jednog od glavnih protagonista svetskog tenisa.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, LARRY MARANO / UPI / Profimedia

Nemački as iza sebe ima impresivnu seriju rezultata na najvećim turnirima — igrao je polufinale Australijan opena, osvojio titulu na Rolan Garosu, stigao do samog finala Vimbldona, a sada ga očekuje borba za trofej i na US openu u Njujorku.

"I ja sam verovao da je ovo moguće. Mislim da je malo vas verovalo", poručio je Zverev novinarima i potom dodao:

"Mislim da je pitanje uvek bilo da li će Karlos i Janik ponovo igrati jedan protiv drugog u sva četiri Grend slem finala. Zadovoljan sam kako je ova godina tekla do sada, ali u nedelju imam još jedan važan meč i samo na to sam fokusiran."