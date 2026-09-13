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Specijalni izveštač: Vuk Brajović

Kratka najava meča koji tradicionalno predstavlja vrhunski spoj šoubiznisa i sporta tako da ih je skoro nemoguće razlikovati obiluje simbolikom: oba igrača streme ka osvajanju svoje prve titule ovde, pri čemu Zverev igra u svom drugom finalu ovog turnira nakon što je 2020. godine izgubio od Tima u pet setova (na samo 2 poena do osvajanja), dok Šelton debituje u završnici jednog Grend Slema i nastavlja cenjenju tradiciju afroameričkih tenisera Artura Eša i Malavaja Vašingtona nastupa na najvećoj sceni. Zverev vodi sa 5-0 u međusobnim susretima, pobedivši Šeltona na sve tri podloge (3 puta na betonu), a ove sezone se sastaju prvi put – i to kao značajno bolje verzije sebe od prethodne prilike, verujući u ostvarenje ovog vrhunskog karijernog uspeha.

Drugi reket sveta Aleksandar Zverev vodi na ATP turneji po broju pobeda (52) i pobeda na grend slemovima (24) ove sezone, sa ciljem da osvoji svoju drugu Grend Slem titulu u karijeri — tri meseca nakon trijumfa na Rolan Garosu — i tako po drugi put podigne trofej u svom šestom finalu. Ovaj dvadesetdevetogodišnjak nastoji da postane drugi nemački šampion Ju-Es opena u muškoj konkurenciji posle Bekera 1989. godine i četvrti igrač u Open eri koji je prve dve Grend Slem titule osvojio u istoj sezoni. Suze iz finala u Meburnu prošle godine neki su interpretirali kao produženu kletvu propuštene šanse iz Njujorka 2020, ali se spletom srećnih okolnosti (bez Alkaraza u Parizu, Sinera u Njujorku, uz fizički nespremnog Novaka) i zrelije igre Zverev izborio za sezonu iz snova, prekretnicu na pragu treće decenije života. “Tada sam bio neiskusan”, tvrdi Zverev, koga su brojni izazovi od tada oblikovali u šampiona kakav je danas.

Deveti teniser sveta Šelton pokušava da prekine post dug 8.407 dana, najduži u istoriji američkog muškog grend slem tenisa, i postane prvi Amerikanac koji je osvojio Grend Slem titulu još od Endija Rodika na Ju-Es openu 2003. godine (7. septembra, mesec dana pre nego što je Ben rođen). On takođe ima za cilj da postane osmi različiti Amerikanac koji je osvojio Ju-Es open u Open eri i prvi levoruki šampion od Nadala 2019. godine. Nakon što je u četvrtfinalu savladao drugog nosioca Alkaraza u epskom meču koji je završen u pola 4 ujutru, nastojaće da postane tek drugi igrač koji je savladao prva dva nosioca na putu do titule na Ju-Es openu u Open eri (posle Manuela Orantesa 1975). Ipak, Zverev ima savršen skor od 16-0 protiv levorukih igrača, pa taj aspekt njegove igre neće predstavljati prednost Šeltonu – uz kumulativni entuzijazam cele američke sportske nacije koji će eksplodirati na Ešu već prilikom njegovog prvog osvojenog poena.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, LARRY MARANO / UPI / Profimedia

Iako do nedavno poznat kao “Gospodin dupla greška”, Saša Zverev danas poseduje izuzetno stabilan servis, koji je bio ključan tokom njegovog puta do druge nedelje. Uz to, impresivno staložen i ubedljiv je bio u fazama mečeva pod pritiskom, posebno efikasan u dužim razmenama. Tokom pobede u polufinalu nad Karenom Hačanovim, Zverev je dobio dva dramatična taj-brejka uz zapanjujuću odlučnost kada je bio u zaostatku, okončavši meč u 3 seta. Jednostavno – kod Saše više nema rupa u igri, osim ako ih volšebno ne stvorite.

Šelton će zato nastojati da finale učini što eksplozivnijim, uz spremnost da ulazi u teren čime može staviti pod neposredan pritisak čak i najbolje igrače na riternu. Njegove atletske sposobnosti mu takođe omogućavaju da odbranu preinači u napad, ali Amerikanac mora da spreči duge razmene sa osnovne linije – gde protivnik biva konstantniji, strateški veštiji, ciljno otvara teren i probija zonu komfora temeljito i ubedljivo.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton na US openu Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Zverev će jednako želeti da natera Šeltona na sadržajniju igru, ispustivši samo jedan set u njihovih pet mečeva. Ako uspe da neutrališe Šeltonov servis i uvuče ga u duže poene, verovaće u sopstvenu sposobnost da opet uspostavi kontrolu koju je prikazivao tokom protekle dve nedelje u Njujorku. U njihovom prvom susretu pred prepunim Ešom, treba zaboraviti na prethodnu statistiku – jer je Šelton danas zreliji i samouvereniji igrač, a Zverev – ovejani šampion sa skorom od 24-2 na Slemovima ove sezone. Dati blagu prednost Zverevu predstavlja konvencijalnu mudrost – ali čari i veličanstvenost Grend Slem finala uvek su nešto drugo, više, neizvesnije i uzbudljivije.