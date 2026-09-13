SVE JE SPREMNO ZA BRUTALNO FINALE US OPENA! Zverev jeste favorit na papiru, ali Šelton i te kako može da napravi neviđenu senzaciju!
Specijalni izveštač: Vuk Brajović
Kratka najava meča koji tradicionalno predstavlja vrhunski spoj šoubiznisa i sporta tako da ih je skoro nemoguće razlikovati obiluje simbolikom: oba igrača streme ka osvajanju svoje prve titule ovde, pri čemu Zverev igra u svom drugom finalu ovog turnira nakon što je 2020. godine izgubio od Tima u pet setova (na samo 2 poena do osvajanja), dok Šelton debituje u završnici jednog Grend Slema i nastavlja cenjenju tradiciju afroameričkih tenisera Artura Eša i Malavaja Vašingtona nastupa na najvećoj sceni. Zverev vodi sa 5-0 u međusobnim susretima, pobedivši Šeltona na sve tri podloge (3 puta na betonu), a ove sezone se sastaju prvi put – i to kao značajno bolje verzije sebe od prethodne prilike, verujući u ostvarenje ovog vrhunskog karijernog uspeha.
Drugi reket sveta Aleksandar Zverev vodi na ATP turneji po broju pobeda (52) i pobeda na grend slemovima (24) ove sezone, sa ciljem da osvoji svoju drugu Grend Slem titulu u karijeri — tri meseca nakon trijumfa na Rolan Garosu — i tako po drugi put podigne trofej u svom šestom finalu. Ovaj dvadesetdevetogodišnjak nastoji da postane drugi nemački šampion Ju-Es opena u muškoj konkurenciji posle Bekera 1989. godine i četvrti igrač u Open eri koji je prve dve Grend Slem titule osvojio u istoj sezoni. Suze iz finala u Meburnu prošle godine neki su interpretirali kao produženu kletvu propuštene šanse iz Njujorka 2020, ali se spletom srećnih okolnosti (bez Alkaraza u Parizu, Sinera u Njujorku, uz fizički nespremnog Novaka) i zrelije igre Zverev izborio za sezonu iz snova, prekretnicu na pragu treće decenije života. “Tada sam bio neiskusan”, tvrdi Zverev, koga su brojni izazovi od tada oblikovali u šampiona kakav je danas.
Deveti teniser sveta Šelton pokušava da prekine post dug 8.407 dana, najduži u istoriji američkog muškog grend slem tenisa, i postane prvi Amerikanac koji je osvojio Grend Slem titulu još od Endija Rodika na Ju-Es openu 2003. godine (7. septembra, mesec dana pre nego što je Ben rođen). On takođe ima za cilj da postane osmi različiti Amerikanac koji je osvojio Ju-Es open u Open eri i prvi levoruki šampion od Nadala 2019. godine. Nakon što je u četvrtfinalu savladao drugog nosioca Alkaraza u epskom meču koji je završen u pola 4 ujutru, nastojaće da postane tek drugi igrač koji je savladao prva dva nosioca na putu do titule na Ju-Es openu u Open eri (posle Manuela Orantesa 1975). Ipak, Zverev ima savršen skor od 16-0 protiv levorukih igrača, pa taj aspekt njegove igre neće predstavljati prednost Šeltonu – uz kumulativni entuzijazam cele američke sportske nacije koji će eksplodirati na Ešu već prilikom njegovog prvog osvojenog poena.
Iako do nedavno poznat kao “Gospodin dupla greška”, Saša Zverev danas poseduje izuzetno stabilan servis, koji je bio ključan tokom njegovog puta do druge nedelje. Uz to, impresivno staložen i ubedljiv je bio u fazama mečeva pod pritiskom, posebno efikasan u dužim razmenama. Tokom pobede u polufinalu nad Karenom Hačanovim, Zverev je dobio dva dramatična taj-brejka uz zapanjujuću odlučnost kada je bio u zaostatku, okončavši meč u 3 seta. Jednostavno – kod Saše više nema rupa u igri, osim ako ih volšebno ne stvorite.
Šelton će zato nastojati da finale učini što eksplozivnijim, uz spremnost da ulazi u teren čime može staviti pod neposredan pritisak čak i najbolje igrače na riternu. Njegove atletske sposobnosti mu takođe omogućavaju da odbranu preinači u napad, ali Amerikanac mora da spreči duge razmene sa osnovne linije – gde protivnik biva konstantniji, strateški veštiji, ciljno otvara teren i probija zonu komfora temeljito i ubedljivo.
Zverev će jednako želeti da natera Šeltona na sadržajniju igru, ispustivši samo jedan set u njihovih pet mečeva. Ako uspe da neutrališe Šeltonov servis i uvuče ga u duže poene, verovaće u sopstvenu sposobnost da opet uspostavi kontrolu koju je prikazivao tokom protekle dve nedelje u Njujorku. U njihovom prvom susretu pred prepunim Ešom, treba zaboraviti na prethodnu statistiku – jer je Šelton danas zreliji i samouvereniji igrač, a Zverev – ovejani šampion sa skorom od 24-2 na Slemovima ove sezone. Dati blagu prednost Zverevu predstavlja konvencijalnu mudrost – ali čari i veličanstvenost Grend Slem finala uvek su nešto drugo, više, neizvesnije i uzbudljivije.