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Na velikom finalu poslednjeg grend slema u sezoni i Srbija će imati predstavnika.

1/5 Vidi galeriju Srpski teniski sudija - Marijana Veljović Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime srpska teniska sutkinja, Marijana Veljović sudi večerašnje finale US opena na terenu "Artur Eš" na Flešing Medouzu između Aleksandera Zvereva i Bena Šeltona.

Za sada, Marijana nije imala mnogo posla da smiri Nemca i Amerikanca, a informacija da će suditi ovaj meč stigla je nekoliko sati pre početka samog finala.

Ovo je za Srpkinju inače prvo muško Grend slem finale koje sudi u svojoj karijeri, tako da se može reći da je na taj način ispisala istoriju.

Ona je već sudila finala ženskog singla na sva četiri Grend slem turnira - i to Australijan opena 2018. i 2022. godine, potom Rolan Garosa 2025, Vimbldona 2019. i US opena 2021. i 2025. godine.

Sudila je i finale FED kupa, meč za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u ženskom singlu u Tokiju, kao i nebrojeno mnogo važnih mečeva. Nosi svoj zlatni sudijski bedž od 2015. godine i važi za jednu od najboljih sutkinja na svetu

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