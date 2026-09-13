Aleksandar Zverev osvojio je US Open pobedom nad Benom Šeltonom u finalu.
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KRAJ AMERIČKOG SNA! Zverev razbio Šeltona pred njegovom publikom i osvojio US Open!
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Nemački teniser Aleksandar Zverev novi je šampion US Opena.
On je u finalu savladao Amerikanca Bena Šeltona u četiri seta - 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.
Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, LARRY MARANO / UPI / Profimedia
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Nemac je od početka meča bio izuzetno siguran i kontrolisao je igru, dok je Šelton imao velikih problema sa pritiskom i nervozom. Amerikanac je uspeo da osvoji treći set i probudi nadu domaćih navijača, ali je Zverev u četvrtom ponovo preuzeo kontrolu.
Sa dva brejka u odlučujućem setu, Zverev je rutinski priveo meč kraju i podigao trofej u Njujorku!
Ovo je drugi osvojeni Gren slem trofej u karijeri za nemačkog tenisera, nakon Rolan Garosa.
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