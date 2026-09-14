Aleksander Zverev je u finalu US Opena savladao Bena Šeltona sa 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 . Nemački teniser je tokom čitavog meča bio maksimalno fokusiran na glavni cilj - osvajanje grend slem trofeja, a koliko je bio u potpunoj koncentraciji najbolje se videlo u samoj završnici finalnog duela.

U trenutku kada je odigrao poslednji poen i zvanično stigao do pobede na US Openu, Zverev uopšte nije bio svestan da je meč završen. Umesto slavlja, krenuo je da prebaci loptice preko mreže i da se sprema za naredni gem, što je prilično iznenadilo sve prisutne. Dok je publika već uveliko slavila, Aleksander je pogledao ka semaforu i tek kada je video da na njemu piše da je šampion, podigao je ruke uvis i započeo veliko slavlje.