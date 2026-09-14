BIZARNA SCENA NA FINALU US OPENA! U centru pažnje Aleksander Zverev - o njegovom potezu BRUJI PLANETA! (VIDEO)
- Aleksander Zverev je osvojio US Open pobedom nad Benom Šeltonom sa 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.
- U završnici meča nije shvatio da je osvojio titulu, pa je krenuo da sprema naredni gem pre nego što je pogledao semafor i počeo da slavi.
Aleksander Zverev je u finalu US Opena savladao Bena Šeltona sa 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Nemački teniser je tokom čitavog meča bio maksimalno fokusiran na glavni cilj - osvajanje grend slem trofeja, a koliko je bio u potpunoj koncentraciji najbolje se videlo u samoj završnici finalnog duela.
U trenutku kada je odigrao poslednji poen i zvanično stigao do pobede na US Openu, Zverev uopšte nije bio svestan da je meč završen. Umesto slavlja, krenuo je da prebaci loptice preko mreže i da se sprema za naredni gem, što je prilično iznenadilo sve prisutne. Dok je publika već uveliko slavila, Aleksander je pogledao ka semaforu i tek kada je video da na njemu piše da je šampion, podigao je ruke uvis i započeo veliko slavlje.
Pogledajte kako je izgledala ova nesvakidašnja scena na terenu.
Posle meča, novopečeni šampion je objasnio šta mu se motalo po glavi:
"Iskreno, mislio sam da je rezultat 5:1. To mi je pomoglo, jer da sam znao pravi rezultat, verovatno bih napravio tri duple greške umesto jedne."
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