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Aleksander Zverev je u finalu US Opena savladao Bena Šeltona sa 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Nemački teniser je tokom čitavog meča bio maksimalno fokusiran na glavni cilj - osvajanje grend slem trofeja, a koliko je bio u potpunoj koncentraciji najbolje se videlo u samoj završnici finalnog duela.

Aleksander Zverev na finalu US Opena Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Li Rui / Xinhua News / Profimedia

U trenutku kada je odigrao poslednji poen i zvanično stigao do pobede na US Openu, Zverev uopšte nije bio svestan da je meč završen. Umesto slavlja, krenuo je da prebaci loptice preko mreže i da se sprema za naredni gem, što je prilično iznenadilo sve prisutne. Dok je publika već uveliko slavila, Aleksander je pogledao ka semaforu i tek kada je video da na njemu piše da je šampion, podigao je ruke uvis i započeo veliko slavlje.

Pogledajte kako je izgledala ova nesvakidašnja scena na terenu.

Posle meča, novopečeni šampion je objasnio šta mu se motalo po glavi:

"Iskreno, mislio sam da je rezultat 5:1. To mi je pomoglo, jer da sam znao pravi rezultat, verovatno bih napravio tri duple greške umesto jedne."

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