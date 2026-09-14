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Završetak US opena potpuno je promenio sliku na ATP listi, a najveći udarac pretrpeo je Novak Đoković, koji je pao čak sedam mesta i sada je 12. teniser sveta.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Ispao iz Top 10

Posle završetka US Opena stigla je nova ATP lista, a na njoj se nalazi prizor koji je malo ko mogao da zamisli pre nekoliko godina. Najbolji srpski teniser svih vremena pao je na 12. mesto, što mu je najlošiji plasman još od jula 2018. godine.

Đoković je u Njujorku doživeo iznenađujući kraj već na startu turnira. Argentinac Marijano Navone savladao ga je u prvom kolu, čime je Novak ostao bez mogućnosti da ponovi prošlogodišnji rezultat i odbrani veliki broj bodova.

Računica je bila surova – Srbin je izgubio čak 790 bodova, pa je sa 3.770 pao na 2.980.

Posledice?

Sedam mesta niže na ATP listi.

Novak sada zauzima 12. poziciju i prvi put posle više od osam godina nije član društva deset najboljih.

Zverev napravio ogroman korak ka Sineru

Na vrhu nije došlo do promene kada je reč o prvom mestu, ali je borba za tron postala mnogo zanimljivija.

Janik Siner i dalje je broj jedan, a Italijan ima 11.500 bodova. Ipak, Aleksander Zverev mu se značajno približio nakon fantastičnog nastupa u Njujorku.

Nemac je osvojio US open, drugi grend slem trofej u sezoni, pošto je prethodno trijumfovao i na Rolan Garosu. U finalu je savladao Amerikanca Bena Šeltona sa 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.

Zverev je time stigao do 9.690 bodova, pa sada za Sinerom zaostaje 1.810 bodova. Italijan nije nastupio u Njujorku zbog povrede i izgubio je deo bodova koje je branio od prošle godine, što je dodatno otvorilo vrata Nemcu.

Nemac je postao prvi teniser iz svoje zemlje koji je osvojio više od jednog grend slema još od ere Borisa Bekera, a 2026. godina postaje najbolja sezona njegove karijere. Pored titule na Rolan Garosu i US Openu, igrao je i finale Vimbldona.

Alkaraz ostao treći, Šelton napravio veliki skok

Karlos Alkaraz ostao je na trećem mestu, ali je i on pretrpeo veliki gubitak.

Španac nije uspeo da odbrani prošlogodišnju titulu u Njujorku, a njegov pohod zaustavio je upravo Ben Šelton. Amerikanac je napravio jednu od najvećih senzacija turnira i stigao do prvog grend slem finala u karijeri.

Šelton je na kraju poražen od Zvereva, ali mu je rezultat u Njujorku doneo ogroman skok na ATP listi.

Amerikanac je sada četvrti sa 4.680 bodova, dok su iza njega Feliks Ože-Alijasim, Danil Medvedev i Flavio Koboli.

Frensis Tijafo se takođe vratio među deset najboljih. Amerikanac je stigao do polufinala US Opena, gde ga je zaustavio sunarodnik Šelton, pa sada zauzima osmo mesto sa 3.380 bodova.

Veliki skok Lasla Đerea

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović trenutno je 61. na svetu sa 925 bodova.

Laslo Đere je, međutim, napravio jedan od najvećih skokova na novoj listi.

Srpski teniser napredovao je čak 23 pozicije i sada zauzima 183. mesto.

Tako je posle US opena najviše pažnje ipak privukao čovek koji je godinama bio sinonim za sam vrh svetskog tenisa.

Novak Đoković je sada 12. na svetu. Za igrača koji je proveo više od 400 nedelja na prvom mestu ATP liste, prizor je nesvakidašnji. Ipak, sezona još nije završena, pa ostaje da se vidi može li srpski as do kraja godine da odgovori na veliki pad i ponovo se približi društvu najboljih.