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Holivudska zvezda gledala je finale US opena, a televizijski prenos izveo je savršen "007" potez koji je momentalno zapalio društvene mreže.

Tokom finala US opena između Aleksandera Zvereva i Bena Šeltona, televizijski prenos je u jednom trenutku uhvatio semafor sa oznakom 0:07, a kamera je potom glatko prešla na čoveka koji je možda i najpoznatiji po broju 007 – Pirsa Brosnana.

Tajming je bio toliko savršen da su ljubitelji tenisa i filmova odmah shvatili foru.

0:07 – pa Pirs Brosnan.

Glumac koji je četiri puta igrao legendarnog Džejmsa Bonda sedeo je na tribinama stadiona "Artur Eš", a upravo je njegov kadar usledio odmah nakon prikaza sedmice. Strani mediji su potez režije opisali kao savršen "007" trenutak, dok je snimak ekspresno postao viralan.

"Dajte čoveku povišicu za ovo!"

Reakcije gledalaca bile su urnebesne.

Jedan od komentara koji je privukao posebnu pažnju glasio je:

"Dajte čoveku povišicu za ovo!"

I nije bio jedini.

Gledaoci su hvalili ekipu zaduženu za prenos, a mnogi su isticali da je potez bio toliko dobro tempiran da je delovao kao unapred smišljena scena iz nekog Bondovog filma. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari da autor ovog poteza zaslužuje nagradu, dok je zvanični US open dodatno podgrejao priču.

Zvanični nalog turnira objavio je snimak uz kratku, ali veoma jasnu poruku:

"Absolute cinema."

1/4 Vidi galeriju Pirs Brosnan na finalu US opena Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brosnan ponovo postao 007, makar na nekoliko sekundi

Pirs Brosnan, koji danas ima 73 godine, prisustvovao je finalu u Njujorku, a čim se pojavio na ekranu, bilo je jasno zašto je režija prenosa dobila toliko pohvala.

Irski glumac je Džejmsa Bonda igrao u četiri filma – "Zlatno oko", "Sutra nikad ne umire", "Svet nije dovoljan" i "Umri drugi dan" – pa je spoj broja 007 i njegovog lica bio praktično nemoguće promašiti.

Brosnan je na tribinama mirno pratio meč, potpuno nesvestan da će nekoliko sekundi kasnije postati jedan od glavnih junaka večeri.

I upravo je u tome bila fora.

Nije bilo potrebe za velikim gestom, muzikom ili specijalnim efektima. Dovoljan je bio jedan broj na satu i lice čoveka koji ga je proslavio na velikom platnu.

Internet odmah "poludeo"

Snimak je za kratko vreme postao viralan, a komentari su samo pristizali.

Jedni su hvalili režisera i kamermane, drugi su se šalili da je ekipa prenosa očigledno čekala pravi trenutak da napravi ovu scenu, dok su pojedini poručivali da bi autoru trebalo dati nagradu za kreativnost.

Tajming je bio savršen.

Dok su Zverev i Šelton vodili borbu za trofej na terenu, Pirs Brosnan je na nekoliko sekundi ukrao šou – i to bez ijedne izgovorene reči.