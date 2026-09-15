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Rodžer Federer je tokom karijere bio gotovo nedodirljiv na teniskom terenu, ali sada je dočekao kritiku sa mesta sa kog je verovatno najmanje očekivao. I to od jedne od najvećih legendi ovog sporta – Bili Džin King.

Amerikanka, koja je decenijama jedna od najvažnijih figura u borbi za ravnopravnost muškaraca i žena u tenisu, smatra da je Federer mogao mnogo više da uradi za tu ideju.

Poruka je bila direktna.

"Volela bih da se više bori za ravnopravnost", poručila je Kingova, a onda se posebno osvrnula na Federerovu porodicu.

Švajcarac ima dva sina i dve ćerke, a upravo je taj podatak Bili Džin King iskoristila kao argument.

"Rodžere, imaš dva sina i dve ćerke. Kod kuće imaš ravnopravnost!", poručila mu je Amerikanka.

1/6 Vidi galeriju Prijem legendarnog Švajcarca u Međunarodnu tenisku kuću slavnih Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

Tu se, međutim, nije zaustavila. King smatra da je Federer tokom karijere imao ogromnu platformu i uticaj, ali da je uglavnom birao da ne ulazi u otvorene sukobe i da ne "ljulja čamac" kada su u pitanju kontroverzne teme.

"Mislite da bi on ikada uradio nešto što bi uzdrmalo stvari? On to ne želi. I ja bih volela da zaradim novac", rekla je Kingova.

Upravo taj deo njene poruke posebno je odjeknuo, jer Federer nije neko ko je potpuno ćutao o pitanju jednakog nagrađivanja.

Federer je objašnjavao da nije svaki turnir isti i da istorija, finansije i način organizacije takmičenja mogu da utiču na visinu nagradnog fonda. Zbog toga je smatrao da nije moguće svuda primeniti identičan model bez sagledavanja svih okolnosti.

Ipak, upravo je ta opreznost ono što Kingovoj smeta.

Za nju nije dovoljno da Federer kaže da podržava jednakost. Smatra da je čovek njegovog statusa mogao mnogo glasnije da se založi za promene i iskoristi ogromnu popularnost koju je imao širom sveta.

A Bili Džin King veoma dobro zna o čemu govori.

Ona je bila jedna od ključnih figura u borbi za jednako nagrađivanje u tenisu, a njeni napori doprineli su tome da US Open još 1973. godine postane prvi grend slem sa jednakim nagradnim fondom za muškarce i žene. Danas sva četiri grend slema imaju jednako nagradno fond, dok razlike još postoje na pojedinim turnirima van najvećih takmičenja.

Bili Džin King Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zato njena kritika Federera ima dodatnu težinu.

Švajcarac je, sa druge strane, tokom karijere podržavao ideju većeg povezivanja muškog i ženskog tenisa, a ranije je govorio i da povećanje zarade igrača na ATP turu može pozitivno da utiče i na ženski tenis.

Dakle, Kingova ga ne napada zato što je protiv ravnopravnosti, već zato što smatra da je mogao mnogo aktivnije da se bori za nju.

I upravo zbog toga je njena poruka bivšem broju jedan toliko odjeknula.

Federer je tek nedavno primljen u Tenisku kuću slavnih, gde je dobio ogromne počasti za sve što je uradio na terenu. Ali dok su se tih dana nizali komplimenti na njegov račun, stigla je i jedna potpuno drugačija poruka.

Od žene koja je čitavu karijeru posvetila borbi za promene – Rodžere, mogao si mnogo više.