Za Sun se priča ovde ne završava. Naprotiv. Trofej će poneti sa sobom, ali plan je da se vrati tamo gde je poslednjih šest godina gradila svoj teniski put. U Beograd.

- Ovo je tek prvi korak i ne želim sada da razmišljam u stilu: "O bože, ovo je toliko važno." Želim da uživam danas, a već sutra moramo da počnemo da radimo. Fokusiram se na naredni turnir. Vraćam se u Beograd da treniram - poručila je Sun.