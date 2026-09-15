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Aleksander Zverev je osvajanjem US opena napravio ogroman korak ka vrhu svetskog tenisa, ali Nemac još nije završio posao.

Iako je Janik Siner i dalje neprikosnoven na prvom mestu ATP liste, razlika između dvojice asova mogla bi dramatično da se smanji do kraja sezone.

Siner trenutno ima 11.500 bodova, dok je Zverev na 9.690, odnosno Italijan ima 1.810 bodova više.

Na prvi pogled deluje da je to velika prednost, ali kada se pogleda šta dvojica tenisera moraju da brane u završnici sezone, slika postaje potpuno drugačija.

Siner do kraja godine brani čak 3.550 bodova, dok Zverev mora da brani samo 1.080. Italijan tako ima čak 2.470 bodova više na talonu.

Siner brani 500 bodova za titulu u Pekingu, 50 za treće kolo Šangaja, još 500 za trijumf u Beču, 1.000 za osvajanje Mastersa u Parizu i čak 1.500 za titulu na završnom Mastersu u Torinu.

Zverev je u znatno povoljnijoj situaciji. On brani 100 bodova iz Pekinga, 50 iz Šangaja, 330 iz Beča, 400 iz Pariza i 200 sa završnog turnira u Torinu.

Upravo tu Nemac vidi svoju ogromnu šansu.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Zverev na finalu US Opena Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Li Rui / Xinhua News / Profimedia

Ako Zverev bude nastavio sa rezultatima kakve je imao tokom ove sezone, a Siner ne uspe da ponovi prošlogodišnje rezultate na turnirima na kojima brani veliki broj bodova, razlika može vrlo brzo da se istopi.

Posebno je zanimljiva činjenica da su obojica već kvalifikovani za završni Masters u Torinu, a u ovogodišnjoj ATP trci su nakon US Opena izjednačeni na 7.950 bodova. To znači da je Zverev već pokazao da je u 2026. praktično rame uz rame sa Sinerom kada se računaju samo rezultati iz ove sezone.

Sineru situaciju dodatno komplikuje i povreda kolena zbog koje je propustio US Open. Njegov povratak na teren se očekuje, ali ostaje pitanje u kakvom će stanju biti i koliko će moći da pruži u veoma zahtevnom finišu godine.

Zverev, s druge strane, u završnicu sezone ulazi pun samopouzdanja. Posle titula na Rolan Garosu i US Openu, uz finale Vimbldona, Nemac je napravio ogroman skok i sada je prvi put ozbiljno ušao u priču o broju jedan na svetu.

Ipak, put do vrha nije jednostavan. Zverev će morati da osvoji veliki broj bodova u nastavku sezone, dok će Siner pokušati da sačuva što veći deo ogromne zalihe koju je napravio prošle godine.

Ako Nemac nastavi da pobeđuje, a Italijan ne ponovi prošlogodišnje rezultate, svetski tenis bi do kraja godine mogao da dobije novog kralja.