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Američki tenis ponovo je ostao bez krune, a posle novog neuspeha stiglo je i prilično bizarno objašnjenje jedne od najvećih legendi ovog sporta!

Džon Mekinro smatra da jedan od glavnih problema leži u tome što je tenis – preskup.

Da, dobro ste pročitali.

U zemlji u kojoj se oko sporta vrte milijarde dolara, legendarni Amerikanac upozorava da mnoga deca jednostavno nemaju dovoljno novca da se ozbiljno bave tenisom.

I teško je ne postaviti pitanje: kako je moguće da država sa tolikim sportskim i finansijskim resursima ne uspeva da napravi sistem koji će talentovanoj deci omogućiti da dođu do vrha?

Mekinro je, govoreći o dugom čekanju na novog američkog muškog grend slem šampiona, rekao da je dostupnost tenisa u SAD veliki problem.

"Tenis je skup", poručio je Mekinro, uz ocenu da najbolji američki sportisti često biraju američki fudbal, košarku, a nekada i fudbal.

1/6 Vidi galeriju Legendarni teniser Džon Mekinro Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Printscreen

Amerika puna novca, a tenis "preskup"

I tu njegova izjava postaje posebno zanimljiva.

Jer istovremeno dok Mekinro govori o tome da deca teško mogu da priušte tenis, US Open 2026. deli rekordnih 108 miliona dolara igračima, dok će šampion u singlu dobiti čak 5,5 miliona.

Dakle, novca u vrhunskom američkom tenisu očigledno ne manjka.

Problem je pitanje kako se taj novac pretvara u dostupnost sporta na najnižem nivou.

Čak je i sam US open poslednjih godina postao simbol tog paradoksa. Cene ulaznica su snažno porasle, a sekundarno tržište je pojedine karte gurala na stotine dolara. Kritike su stigle upravo zbog toga što se turnir sve više udaljava od običnog navijača.

23 godine čekaju novog šampiona

A rezultat je brutalno jasan.

Amerikanac je sada već 23 godine bez muške grend slem titule, još od Endija Rodika 2003. godine.

I zato Mekinrova teorija dodatno bode oči.

Amerika ima ogromnu sportsku infrastrukturu, univerzitetski sport, profesionalne lige i jedan od najvećih sportskih biznisa na planeti. Ali kada je tenis u pitanju, legenda tvrdi da se talenti gube mnogo pre nego što stignu do profesionalnog nivoa.

Mekinro čak kaže da pokušava da kroz svoj klub pruži više mogućnosti deci koja inače ne bi mogla da priušte tenis.

Dakle, nije problem samo u tome što je tenis skup – već što zemlja koja od tenisa pravi ogroman biznis očigledno još nije pronašla način da taj sport učini dovoljno dostupnim onima od kojih bi sutra trebalo da napravi nove šampione.