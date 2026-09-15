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Jelena Ribakina danas je svetski broj jedan i trostruka grend slem šampionka, ali put do samog vrha nije bio nimalo lak.

Njena porodica svojevremeno je morala da donese jednu od najvažnijih odluka u njenoj karijeri – da napusti Rusiju i prihvati ponudu Kazahstana.

Od odlaska iz Rusije do svetskog broja jedan prošlo je osam godina.

1/6 Vidi galeriju Jelena Ribakina Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Ali, malo je nedostajalo da njena karijera ode u potpuno drugom smeru.

Otac otkrio šta je prelomilo

Jelena je kao mlada teniserka trenirala u Moskvi, ali porodica nije imala dovoljno novca da prati sve troškove koje nosi profesionalni tenis.

Njen otac Andrej Ribakin svojevremeno je otvoreno govorio o tome da je porodica pokušavala da pronađe način da finansira ćerkin razvoj.

U jednom trenutku na njegovu adresu stigao je i ugovor Teniskog saveza Rusije.

Njegova reakcija bila je - razočaranje.

"Pogledao sam ga i postalo mi je tužno. Suština ugovora bila je: 'Nema novca, ali držite se'", ispričao je Ribakin u intervjuu za „Sport Ekspres“.

Problem nije bio samo novac.

Prema njegovim rečima, ruski savez je želeo i da nametne svog trenera, iako je Jelena u tom periodu već radila sa Stefanom Vukovim.

To porodici nije odgovaralo.

"Moglo je sve da bude drugačije"

Ribakin je tada priznao da možda nije bio dovoljno uporan u pregovorima sa ruskim savezom.

Smatrao je da je Jelena imala ogroman potencijal, ali da podrška nije stigla u trenutku kada je bila najpotrebnija.

Ipak, nije svu odgovornost svalio na jednu stranu. Priznao je da Rusija ima ogroman broj talentovanih tenisera i da nije moguće finansijski pomoći svima.

Ali porodica Ribakina je u tom trenutku morala da pronađe rešenje.

A onda se pojavio – Kazahstan.

Kazahstan ponudio ono što je porodici trebalo

Prelazak nije bio samo pitanje zastave.

Kazahstanska strana ponudila je Ribakini konkretnu podršku za nastavak profesionalne karijere, uključujući finansiranje i uslove za rad.

Ponuda Kazahstana bila je znatno izdašnija i fleksibilnija, uključujući mogućnost da Jelena zadrži svog trenera i da joj budu pokriveni brojni troškovi putovanja i priprema.

Za porodicu je, kako je Ribakin objasnio, važan bio i odnos prema Jeleni.

Nisu je posmatrali kao nečiji "projekat", već kao mladu teniserku kojoj treba omogućiti da napreduje.

I odluka je doneta.

Razmišljala da napusti tenis

Posebno težak period usledio je kada je Jelena imala 18 godina.

Zbog finansijskih problema roditelji nisu mogli da putuju sa njom na većinu turnira. Ribakina je često putovala sama, dok su otac i majka rezultate čekali kod kuće.

Ribakin je opisao koliko je to bilo teško za celu porodicu.

U jednom trenutku, Jelena je čak razmišljala o tome da prekine sa tenisom.

Kasnije je njen otac rekao da joj je svojevremeno poručio da bira između škole i profesionalnog sporta, opisujući vrhunski tenis kao život "gladijatora".

Jelena je izabrala tenis.

Jedan trenutak promenio je sve

Tokom juniorskog perioda u SAD, Jelena se suočila sa zdravstvenim problemom i izgubila svest tokom jednog turnira.

Taj događaj je posebno uplašio njene roditelje.

Ribakin je kasnije rekao da su tada doneli odluku da Jelena više ne putuje sama ukoliko porodica ne pronađe način da joj obezbedi adekvatne uslove.

Upravo u tom periodu pojavile su se i druge mogućnosti, uključujući ponude američkih i kanadskih univerziteta.

Ali porodica je izabrala drugačiji put. Kazahstan je dobio poverenje.

"Nisam ljut, ali mi je bilo krivo"

Ribakin je priznao da ga je bolelo što ruski tenis nije prepoznao Jelenin potencijal u pravom trenutku.

Posebno zato što je, prema njegovim rečima, njen talenat bio očigledan.

Jedan od ljudi koji je rano prepoznao njen potencijal bio je i Jevgenij Kafeljnikov, koji je svojevremeno javno poručio da treba zapamtiti njeno ime.

Ipak, Ribakina danas ne gleda na celu priču kao na razlog za mržnju prema Rusiji.

Naprotiv, njen otac je govorio da je on taj koji je možda skloniji da pamti i zamera, dok je Jelena potpuno drugačija.

Sama Ribakina je ranije izjavila da bi, da je mogla, ostala u Rusiji, ali da je Kazahstan podržao u veoma teškom periodu i da želi da nastavi da predstavlja tu zemlju.

Od Moskve do vrha sveta

Danas je sve to deo prošlosti.

Jelena Ribakina je od odluke iz 2018. stigla do samog vrha svetskog tenisa. Posle osvajanja US opena 2026. postala je prva Kazahstanka koja je zauzela prvo mesto na WTA listi.

Tri grend slem trofeja već su u njenoj vitrini, a ostao je još samo jedan - Rolan Garos.

Ako osvoji i titulu u Parizu, Ribakina će kompletirati karijerni grend slem - sva četiri najveća turnira.