IDEMO! TENISER SRBIJE SU SPREMNI ZA LITVANIJU! Hamad Međedović je odmah poslao poruku navijačima Srbije!
Teren u dvorani „Čair“ je završen, treninzi su počeli, gosti iz Litvanije stigli a reprezentativci Srbije orni za duele Svetske grupe 1. I svi poručuju:
– Neka grmi „Čair“!
Selektor Viktor Troicki na raspolaganju iam Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića, Ognjena Milića, Branka Đurića i specijalistu za dubl Stefana Latinovića.
– Nalazimo se u Nišu posle godinu dana skoro sa identičnom ekipom. Treniramo dobro, srećni smo što smo ovde i očekujemo vas u što većem broju – poručio je Međedović.
Ognjen Milić je prvi put u Čairu.
– Ovde sam prvi put u Nišu, nadam se da pobedi i dobroj atmosferi – iskren je Milić.
Branko Đurić ima iskustva sa niškom publikom.
– Ponovo smo u Nišu, pred fantastičnom niškom publikom i očekujemo novi trijumf – poručio je Đurić.
Stefan Latinović je bio tu lane, ali ovoga puta će i da zaigra.
– Očekujem da uživam pred našom publikom, koja će da dođe u velikom broju. I nadam se pobedi i bodu u reprezentaciji – kaže Latinović.