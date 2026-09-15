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Teren u dvorani „Čair“ je završen, treninzi su počeli, gosti iz Litvanije stigli a reprezentativci Srbije orni za duele Svetske grupe 1. I svi poručuju:

– Neka grmi „Čair“!

Selektor Viktor Troicki na raspolaganju iam Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića, Ognjena Milića, Branka Đurića i specijalistu za dubl Stefana Latinovića.

– Nalazimo se u Nišu posle godinu dana skoro sa identičnom ekipom. Treniramo dobro, srećni smo što smo ovde i očekujemo vas u što većem broju – poručio je Međedović.

Ognjen Milić je prvi put u Čairu.

– Ovde sam prvi put u Nišu, nadam se da pobedi i dobroj atmosferi – iskren je Milić.

Viktor Troicki Foto: Vuk Brajović / Kurir sport, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport

Branko Đurić ima iskustva sa niškom publikom.

– Ponovo smo u Nišu, pred fantastičnom niškom publikom i očekujemo novi trijumf – poručio je Đurić.

Stefan Latinović je bio tu lane, ali ovoga puta će i da zaigra.

– Očekujem da uživam pred našom publikom, koja će da dođe u velikom broju. I nadam se pobedi i bodu u reprezentaciji – kaže Latinović.

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