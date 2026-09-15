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"Obično ne volim da pišem mnogo, ali želeo sam da vas obavestim da planiram povratak na teren tek početkom 2027. godine", naveo je Drejper na društvenoj mreži Instagram.

Drejper nije mogao da učestvuje na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država jer se i dalje borio sa povredom kosti na svojoj dominantnoj, levoj ruci.

Nekadašnji četvrti teniser sveta, koji ove godine nije igrao ni na jednom grend slem turniru, rekao je da se nalazio u "teškoj situaciji" nakon poraza u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju od Martina Landalusea u avgustu, priznajući da se borio sa mentalnim umorom nagomilanim tokom borbe sa ozbiljnom povredom koja traje već 15 meseci.

"Prošlog leta, sav trud i posvećenost koje sam uložio u ovaj sport počeli su da daju rezultate. Sve je išlo kako treba i put je izgledao sasvim jasno. Međutim, jedna komplikovana povreda učinila je situaciju izuzetno teškom i od tada očajnički pokušavam da se vratim i ponovo osetim ono što sam nekada osećao na terenu. Suočavanje sa tolikim promenama, nedaćama i bolom pomoglo mi je da značajno napredujem u mnogim aspektima života, ali je dovelo i do određenog nivoa iscrpljenosti", rekao je Drejper.

1/4 Vidi galeriju Džek Drejper na Mastersu u Montrealu Foto: Debby Wong / Alamy / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drejper je dodao i da koristi ovo vreme da se oporavi, kako bi po povratku bio potpuno spreman za igru.

"Tenis je moj životni poziv i strast, tako da, kada se vratim na teren, želim da budem siguran da me ništa ne sprečava da ostvarim svoje ciljeve. Zaista cenim kontinuiranu podršku sponzora i ljudi koji prate moju karijeru, i radujem se povratku na teren i pružanju svog maksimuma sledeće godine", kazao je britanski teniser.

(Beta)