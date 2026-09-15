Meč je trajao sat i 38 minuta.
Tenis
TEODORA KOSTOVIĆ GAZI REDOM: Srpska teniserka razbila Brazilku i stigla do osmine finala Sao Paola
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Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u osminu finala turnira u Sao Paulu, pošto je u prvom kolu pobedila 827. igračicu sveta Brazilku Viktoriju Luizu Baros posle dva seta, 6:2, 6:4.
Kostović, 186. igračica sveta, uzela je četiri puta servis brazilskoj teniserki, dok je Baros osvojila jedan brejk.
Kostović će u osmini finala igrati protiv 120. teniserke sveta Letonke Darje Semenistaje.
(Beta)
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