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Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u osminu finala turnira u Sao Paulu, pošto je u prvom kolu pobedila 827. igračicu sveta Brazilku Viktoriju Luizu Baros posle dva seta, 6:2, 6:4.

Kostović, 186. igračica sveta, uzela je četiri puta servis brazilskoj teniserki, dok je Baros osvojila jedan brejk.

Kostović će u osmini finala igrati protiv 120. teniserke sveta Letonke Darje Semenistaje.

(Beta)

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir