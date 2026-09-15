Slušaj vest

Ana je vikend provela u društvu najbližih – sa ocem Miroslavom i bratom Milošem prisustvovala je jednoj svadbi, a fotografijama sa slavlja pokazala je koliko joj znači vreme provedeno sa porodicom.

Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu sa šljokicama, u kojoj je zablistala, dok je na fotografiji sa bratom pozirala nasmejana i vidno raspoložena.

Bivša teniserka nije krila koliko uživa u zajedničkim trenucima, pa je svojim pratiocima poslala emotivnu poruku.

Poslednjih nekoliko dana – proslavljamo ljubav, život i porodicu“, napisala je Ana uz fotografije.

Ana Ivanović sa porodicom Foto: Instagram


Ana Ivanović je još ranije otkrila da je kuću na Palma de Majorki kupila davne 2008. godine, u periodu kada je bila na samom vrhuncu profesionalne karijere.

Vremenom je špansko ostrvo za nju postalo mnogo više od mesta za odmor – upravo tamo je pronašla svoj mir i izgradila porodični život.

Ana je govorila i o tome koliko joj odgovara život na Majorci, gde, kako je istakla, sa decom može da provodi mnogo vremena napolju i uživa u mirnijem načinu života.

Da, deca idu u školu, ovde živim. Kupila sam kuću 2008. godine, dok sam još igrala tenis, i ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovde, provodimo dosta vremena napolju, vreme je lepo tokom cele godine. Imam tri dečaka, život je aktivan i lakše je sa njima biti napolju i družiti se. Škole su odlične“, rekla je Ana Ivanović u emisiji „(Ne)uspjeh prvaka“.

Danas joj, čini se, upravo porodični trenuci predstavljaju najveće zadovoljstvo, a najnovije fotografije pokazale su da joj osmeh ne silazi sa lica.

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ UMALO NAPRAVILA OGROMAN SKANDAL NA MAJORKI: Njen bivši trener otkrio detalje, sve se desilo u njenoj vili
Ana Ivanović
TenisEKSKLUZIVNO! KURIR U NADALOVOM RODNOM MESTU: Ovo je Rafina VILA od 4,5 MILIONA EVRA! A evo šta kažu komšije o Špancu (VIDEO)
2572567.jpg
Ostali sportoviVELIKO PRIZNANJE ZA SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU: Evropske zimske igre na Jahorini od 9. do 13. marta
majorka-2.jpg
FudbalIBRINA ŽENA NIJE IMALA KUPAĆI! Zlatan sa 11 godina starijom suprugom uživa na jahti! Ona se razlikuje od ostalih žena fudbalera
profimedia0616445954.jpg
TenisANA IVANOVIĆ NA METI TERORISTA: Španska policija na Majorki uhapsila pripadnika Islamske države
ana2.jpg

00:42
Žreb za Dejvis kup, Srbija - Turska Izvor: Kurir