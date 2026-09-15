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Ana je vikend provela u društvu najbližih – sa ocem Miroslavom i bratom Milošem prisustvovala je jednoj svadbi, a fotografijama sa slavlja pokazala je koliko joj znači vreme provedeno sa porodicom.

Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu sa šljokicama, u kojoj je zablistala, dok je na fotografiji sa bratom pozirala nasmejana i vidno raspoložena.

Bivša teniserka nije krila koliko uživa u zajedničkim trenucima, pa je svojim pratiocima poslala emotivnu poruku.

„Poslednjih nekoliko dana – proslavljamo ljubav, život i porodicu“, napisala je Ana uz fotografije.

1/4 Vidi galeriju Ana Ivanović sa porodicom Foto: Instagram



Ana Ivanović je još ranije otkrila da je kuću na Palma de Majorki kupila davne 2008. godine, u periodu kada je bila na samom vrhuncu profesionalne karijere.

Vremenom je špansko ostrvo za nju postalo mnogo više od mesta za odmor – upravo tamo je pronašla svoj mir i izgradila porodični život.

Ana je govorila i o tome koliko joj odgovara život na Majorci, gde, kako je istakla, sa decom može da provodi mnogo vremena napolju i uživa u mirnijem načinu života.

„Da, deca idu u školu, ovde živim. Kupila sam kuću 2008. godine, dok sam još igrala tenis, i ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovde, provodimo dosta vremena napolju, vreme je lepo tokom cele godine. Imam tri dečaka, život je aktivan i lakše je sa njima biti napolju i družiti se. Škole su odlične“, rekla je Ana Ivanović u emisiji „(Ne)uspjeh prvaka“.

Danas joj, čini se, upravo porodični trenuci predstavljaju najveće zadovoljstvo, a najnovije fotografije pokazale su da joj osmeh ne silazi sa lica.