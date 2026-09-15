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Novak Đoković je porazom u prvom kolu na US openu okončao svoj boravak među 10 najboljih igrača današnjice.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Poslednji put od kada u Top 10 nije bilo Novaka ili, bar, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, prošlo je 1.227 nedelja, odnosno skoro 24 godine.

Federer od tada nije napuštao Top 10 sve do novembra 2016, što je uključivalo i niz od 237 nedelja na vrhu.

Nadal mu se u Top 10 pridružio kao 18-godišnjak u aprilu 2005. i tamo ostao do marta 2023, rekordnih 912 sedmica zaredon.

Novak je prvi put ušao u Top 10 u martu 2007. i van je bio samo od novembra 2017. do jula 2018. godine, kada je pauzirao zbog povrede.

Ovako je izgledala poslednja ATP lista bez članova "velike" trojke u Top 10.

1. Lejton Hjuit

2. Tomi Has

3. Andre Agasi

4. Marat Safin

5. Tim Henman

6. Huan Karlos Ferero

7. Albert Kosta

8. Sebastijan Grožan

9. Karlos Moja

10. Jevgenij Kafeljnikov