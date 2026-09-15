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Sabalenka je u meču za trofej ostala bez titule, ali i bez prvog mesta na WTA listi, a nakon poraza nije uspela da sakrije bes i razočaranje. Beloruska teniserka udarala je reketom o pod i klupu, psovala i vidno nervozna otišla kod svog tima.

Takvo ponašanje nije se dopalo Rubin, koja smatra da je Sabalenka morala bolje da kontroliše emocije, posebno imajući u vidu da je Ribakina upravo ostvarila jednu od najvećih pobeda u karijeri.

„Njeno ponašanje posle tog poraza bilo je pomalo nezrelo. Čak i pre nego što su se rukovale, udarala je reketom o ivicu klupe, zatim je otišla da sedne sa svojim timom. Postoje neke stvari koje jednostavno morate da prihvatite, da se nosite sa njima u trenutku i kad se završi, možete da radite šta želite. Nije prva koja je razočarana i želi da razbije sve oko sebe“, rekla je Rubin.

Amerikanka, nekadašnja Top 10 igračica sveta, smatra da je Sabalenkino ponašanje skrenulo pažnju sa velikog trenutka koji je pripao Ribakini.

„Samo morate biti u stanju da se kontrolišete. I mislim da će u nekom trenutku odrasti i sazreti. To je proces za sve nas“, istakla je Rubin.

Potom je dodala i da od Sabalenke, koja se približava 30. godini, očekuje veću kontrolu emocija u ovakvim situacijama.

„Približava se 30. godini, zaista nije bila lepa slika za ono što je trebalo da bude Ribakinin veliki trenutak“, zaključila je Amerikanka.