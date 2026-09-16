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Finale Otvorenog prvenstva SAD u tenisu između šampiona Aleksandera Zvereva i Bena Šeltona pratilo je u proseku 3,2 miliona gledalaca na kanalu ABC..

To je, kako se navodi, najveća gledanost finala Ju Es Opena otkako je ESPN-ova mreža kanala počela da prenosi turnir 2009. godine. Gotovo neverovatno ako znamo da su u tom period odigrana neka epska finala Novaka, Rodžera, Rafe...

Žensko finale, u kojem je Elena Ribakina pobedila Arinu Sabalenku, pratilo je u proseku 2,7 miliona ljudi, što je porast od 13 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopštio je ESPN.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Mečeve četvrtfinala je u proseku gledalo 1,3 miliona gledalaca na ESPN-u. Meč koji je završen najkasnije u istoriji Ju Es opena, između Karlosa Alkarasa i Šeltona, pratio je u proseku 1,6 miliona ljudi, pri čemu je 967.000 gledalaca ostalo uz prenos do poslednjih trenutaka meča između 3.30 i 3.40 ujutru.

Polufinale u kojem su igrali Amerikanci Frensis Tijafo i Šelton pratilo je u proseku 3,1 milion gledalaca, što je ujedno i najgledanije muško polufinale u istoriji ESPN-a.

Kompletan prenos turnira ESPN-u pratio je u proseku 1,2 miliona gledalaca, što je najveća gledanost od 2022. godine.