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Britanski teniser Džek Drejper neće igrati do kraja sezone, pošto se oporavlja od povrede ruke, ali je najavio da mu je je cilj da se na teren vrati početkom sledeće godine.

Ovaj 24-godišnji teniser, koji je 2025. godine bio četvrti na ATP listi, propustio je sva četiri grend slem turnira ove godine.

"Prošlog leta, sav trud i posvećenost koji sam uložio u ovaj sport počeli su da se isplaćuju. Sve je išlo kako treba i put je delovao tako jasno", napisao je Drejper na Instagramu.

"Međutim, jedna komplikovana povreda učinila je situaciju izuzetno teškom i od tog trenutka očajnički pokušavam da se vratim i ponovo osetim ono što sam nekada osećao na terenu", dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Džek Drejper na Mastersu u Montrealu Foto: Debby Wong / Alamy / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj levoruki teniser je dodao da su mu ti izazovi pomogli da "značajno napreduje u mnogim sferama života", ali i da su mu doneli i određeni nivo umora. "Koristim ovo vreme da se resetujem i oporavim, kako bih po povratku bio 100 odsto spreman za igru", naveo je Drejper.

Drejper je kao cilj postavio povratak na teren na početku 2027. godine.

Pre godinu dana, Drejper je takođe prevremeno završio svoju sezonu 2025. zbog problema sa rukom.

Dijagnostikovana mu je kontuzija kosti posle poraza od Marina Čilića u drugom kolu Vimbldona, posle čega se povukao i sa meča drugog kola na Ju Es Openu.