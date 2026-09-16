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Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je danas da će igrati na predstojećem turniru u Pekingu.

"Veoma sam srećan što mogu da objavim da se vraćam u Peking i što ću igrati pred vama u Nacionalnom teniskom centru. Ovo je mesto na kojem imam neverovatne uspomene i velike uspehe tokom karijere", naveo je Đoković na Instagramu.

Šestostuki šampion igraće na ovom turniru prvi put posle 11 godina.

Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Đoković nije izgubio nijedan meč u Pekingu i ima skor 29:0.

On je titule u Pekingu osvajao 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine.

Turnir u Pekingu se igra od 30. septembra do 6. oktobra.

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