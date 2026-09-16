Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Arina Sabalenka je izgubila u finalu US opena i tako nije uspela da odbrani titulu u Njujorku, potom je pala na drugu poziciju WTA liste posle skoro dve godine, a tu niej kraj.

Ona je slomila svoj reket posle poraz od Elene Ribakine i za to dobila kaznu.

Organizatori su odlučili da joj od zarade oduzmu 7.500 dolara jer je po završetku finala polomila reket velikim intenzitetom i ponovoljenim radnjama. Ovo je ujedno i najveća kazna za lomljenje reketa.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka posle poraza u finalu US opena Foto: Bernie Haley / Zuma Press / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

S obzirom da je za poraz u finalu nagrađena sa 2.800.000 dolara, ova kazna je prilično zanemarljiva.

Ove godine je 20 učesnika kažnjeno na Flašing Medouzu.

Kurir sport / Sportske.net