Legendarni nemački teniser Boris Beker nije uspeo da sakrije nervozu zbog jedne navike svog sunarodnika Aleksandera Zvereva tokom US opena.
Tenis
BEKER POLUDEO ZBOG ZVEREVA: Hitno je potrebna promena pravila!
Slušaj vest
Zverev je u više navrata dugo tapkao lopticu pre drugog servisa, što je očigledno počelo da ide na živce njegovim protivnicima, ali i samom Bekeru.
„Ovo stalno tapkanje loptice na drugom servisu, molim vas. Zbunio sam se dok sam komentarisao“, rekao je Beker tokom prenosa.
Problem je u tome što pravila trenutno ostavljaju prostor za ovakvo odugovlačenje. Za prvi servis teniser ima 25 sekundi, dok za drugi servis ne postoji posebno vremensko ograničenje.
Beker zbog toga smatra da bi pravila trebalo menjati.
„Hitno je potrebna promena pravila u vezi sa tim koliko vremena igrač ima pre drugog servisa“, poručio je legendarni Nemac.
Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Zanimljivo je da je Beker sve do pre nekoliko dana bio jedini nemački teniser sa titulom na US openu.
Reaguj
Komentariši