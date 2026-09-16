TROICKI PRED LITVANIJU: Nadam se da ćemo osvojiti tri poena i slaviti
Srbija će u okviru Svetske grupe 1 odmeriti snage sa Litvanijom u Nišu, a Troicki se nada velikoj podršci sa tribina.
„Opet smo u Nišu. Došli smo u ponedeljak ujutru i trenirali. Imamo još par dana da se spremimo za mečeve koji će biti interesantni. Nadam se da će moj tim osvojiti tri poena. Nadam se da će tribine biti pune i da će nam navijači pomoći da pobedimo“, rekao je Troicki.
Litvanija u svojim redovima ima dvojicu najbolje rangiranih igrača — Vilijusa Gaubasa, trenutno 121. na ATP listi, i Edasa Butvilasa, koji zauzima 195. mesto.
Troicki ih dobro poznaje i svestan je da Srbiju ne čeka nimalo lak zadatak.
„Gledao sam Gaubasa i Butvilasa na Turu. Mladi su i solidni teniseri koji napreduju na rang listi. Sigurno će biti dobri mečevi. Gaubas je više za šljaku, a Butvilas za tvrde terene. Neće biti lako za moj tim, ali verujem u moje igrače. Nadam se da ćemo slaviti“, istakao je selektor Srbije.
Troicki je za ovaj duel odlučio da se osloni na kombinaciju mladosti i iskustva. Srbiju će predvoditi Miomir Kecmanović (64. na ATP listi), Hamad Međedović (79), Ognjen Milić (345), Branko Đurić (615), dok je za dubl zadužen specijalista Stefan Latinović, 103. igrač sveta u dubl konkurenciji.
Selektor je posebno istakao da njegova ekipa jeste mlada, ali da pojedini igrači već imaju iskustvo igranja za reprezentaciju.
„Moj tim je veoma mlad, ali ima iskustva u Dejvis kupu. Njih dvojica, Hamad i Miomir, imaju iskustva, dok je ostatak ekipe mlad. Milić i Đurić nemaju mnogo mečeva, ali su tu da uče“, zaključio je Troicki.