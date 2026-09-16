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Srbija će u okviru Svetske grupe 1 odmeriti snage sa Litvanijom u Nišu, a Troicki se nada velikoj podršci sa tribina.

„Opet smo u Nišu. Došli smo u ponedeljak ujutru i trenirali. Imamo još par dana da se spremimo za mečeve koji će biti interesantni. Nadam se da će moj tim osvojiti tri poena. Nadam se da će tribine biti pune i da će nam navijači pomoći da pobedimo“, rekao je Troicki.

Litvanija u svojim redovima ima dvojicu najbolje rangiranih igrača — Vilijusa Gaubasa, trenutno 121. na ATP listi, i Edasa Butvilasa, koji zauzima 195. mesto.

Troicki ih dobro poznaje i svestan je da Srbiju ne čeka nimalo lak zadatak.

„Gledao sam Gaubasa i Butvilasa na Turu. Mladi su i solidni teniseri koji napreduju na rang listi. Sigurno će biti dobri mečevi. Gaubas je više za šljaku, a Butvilas za tvrde terene. Neće biti lako za moj tim, ali verujem u moje igrače. Nadam se da ćemo slaviti“, istakao je selektor Srbije.

Selektor je posebno istakao da njegova ekipa jeste mlada, ali da pojedini igrači već imaju iskustvo igranja za reprezentaciju.

„Moj tim je veoma mlad, ali ima iskustva u Dejvis kupu. Njih dvojica, Hamad i Miomir, imaju iskustva, dok je ostatak ekipe mlad. Milić i Đurić nemaju mnogo mečeva, ali su tu da uče“, zaključio je Troicki.