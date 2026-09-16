Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Alkaras će tako i petu godinu zaredom igrati na Završnom turniru sezone.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton - Karlos Alkaraz, četvrtfinale US opena Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Plasman na Završni masters još ranije su izborili Italijan Janik Siner i Nemac Aleksandar Zverev.

Alkaras je ove godine zabeležio 26 pobeda i četiri poraza, a trijumfovao je na Australijan openu, kao i na turniru u Dohi.

Prema pravilima ATP-a, aktuelni osvajač grend slem titule ima zagarantovano mesto na Završnom turniru ako sezonu završi u TOP 20, što je Alkaras sa 4.050 bodova definitivno ispunio.

Španski teniser se vratio na teren na US openu u Njujorku pošto je pauzirao 139 dana zbog povrede ručnog zgloba, a eliminisan je u četvrtfinalu od Amerikanca Bena Šeltona.

Alkaraz je prošle godine u finalu Završnog turnira u Torinu izgubio od Sinera 7:6 (7:4), 7:5.