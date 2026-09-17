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Ugovor je potpisan na tri godine, a turnir je u poslednjih sedam godina promenio šest domaćina.

Ovogodišnji WTA finale biće održan u Indijan Velsu, u Kaliforniji, dok će se od 2027. godine igrati u Šarlotu, u dvorani 'Spectrum Center', gde svoje utakmice igra NBA ekipa Šarlot Hornetsa.

"WTA je oduvek bila vlasnik WTA finala, ali sada ćemo ga i organizovati. Preuzimamo kontrolu nad ovim događajem, prihodima i troškovima, što nam omogućava da sami određujemo svoju budućnost", rekla je predsednica WTA Valeri Kamilo.

Nagradni fond za ovogodišnji turnir iznosiće 10 miliona dolara, što je 5,5 miliona manje nego prošle godine u Rijadu.

Rijad je prvobitno trebalo da bude domaćin završnog turnira i treći put, ali je saradnja okončana godinu dana ranije. Kao jedan od razloga navedena je nestabilnost izazvana sukobom SAD i Irana, ali i smanjen interes Saudijske Arabije za finansiranje sportskih projekata.

WTA finale okuplja osam najboljih teniserki u singlu i osam najboljih dublova tokom sezone. Zbog gustog rasporeda NBA utakmica u Šarlotu, turnir će biti skraćen sa osam na pet dana.

WTA će, u okviru dogovora, preseliti i svoje globalno sedište sa Floride u Šarlot.

(Beta)