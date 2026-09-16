Nadal će 3. oktobra uzeti reket u ruke povodom veoma posebnog događaja na rodnoj Majorki..
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RAFAEL NADAL SE VRAĆA NA TEREN: Legendarni Španac ponovo uzima reket u ruke - razlog je vrlo poseban...
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Osvajač 22 Grend slem titule vratiće se na teren u okviru proslave 10 godina postojanja Rafa Nadal akademije, jednog od projekata kojem je posebno posvećen nakon završetka profesionalne karijere.
Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR
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Akademija na Majorki otvorena je 2016. godine i tokom prethodne decenije postala je jedan od najprepoznatljivijih teniskih centara na svetu.
Nadalov izlazak na teren svakako će biti poseban trenutak za njegove navijače, koji će posle dužeg vremena ponovo imati priliku da vide jednu od najvećih legendi ovog sporta sa reketom u ruci.
Ovoga puta neće biti reči o povratku profesionalnom tenisu, već o simboličnom nastupu povodom velikog jubileja njegove akademije.
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