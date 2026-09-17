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Teniski svet ostao je bez jednog od najvećih majstora igre u dublu.

Džo Selzberi odlučio je da sa samo 34 godine kaže zbogom profesionalnom tenisu i iza sebe ostavi karijeru kakvu britanski dubl dugo neće ponoviti.

Selzberi je odluku objavio nakon nastupa na US openu 2026, gde je sa dugogodišnjim partnerom Rajevom Ramom stigao do polufinala. Britansko-američki tandem tamo je zaustavljen od Kevina Kravica i Tima Pica, koji su slavili sa 6:3, 6:4.

I tako je spuštena zavesa na karijeru čoveka koji je postao najuspešniji britanski muški dubl igrač u Open eri.

1/5 Vidi galeriju Džo Selzberi Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Miguel Reis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šest grend slemova za istoriju

Selzberi se povlači sa čak šest osvojenih grend slemova.

Prvi je stigao na Australijan openu 2020. godine, kada je zajedno sa Ramom savladao Maksa Pursela i Luka Sejvila u finalu. Bio je to početak jednog od najuspešnijih dubl partnerstava modernog tenisa.

A onda – dominacija u Njujorku.

Selzberi i Ram osvojili su tri uzastopna US opena, 2021, 2022. i 2023. godine. Time su postali jedini muški dubl u Open eri kojem je pošlo za rukom da osvoji US open tri puta uzastopno.

Ali tu nije kraj.

Britanac je osvojio i dva grend slema u miks dublu – Rolan Garos 2021. i US open iste godine, oba puta sa Dezire Krovford.

Ukupno – šest najvećih pehara.

Bio je i broj jedan na svetu

Selzberi nije bio samo specijalista za najveće turnire.

U aprilu 2022. godine popeo se na prvo mesto ATP liste dubl igrača i na toj poziciji proveo 23 nedelje.

U karijeri je osvojio 17 ATP titula u dublu, uključujući i dve titule na završnom ATP turniru, 2022. i 2023. godine, kao i tri Masters 1000 trofeja.

Ukupno je ostvario 286 pobeda na ATP nivou.

Brojke dovoljno govore.

Partnerstvo koje je obeležilo jednu eru

Kada se pomene Selzberi, gotovo je nemoguće ne pomenuti Raja Rama.

Njih dvojica su zajedno osvojili najveće moguće trofeje i postali jedan od najuspešnijih dublova 21. veka.

Zajedno su napravili ono što je izgledalo gotovo nemoguće – osvojili četiri grend slem titule u muškom dublu, uključujući tri uzastopna US opena.

I poslednji ples bio je upravo sa Ramom.

Na US Openu 2026. stigli su do polufinala, ali su ih tamo zaustavili Kevin Kravic i Tim Pic. Nekoliko dana kasnije Selzberi je saopštio da je vreme za kraj.

Odlazi sa ogromnim nasleđem

Selzberi je tokom karijere predstavljao Veliku Britaniju i na Olimpijskim igrama i u Dejvis kupu. Na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupao je u paru sa Endijem Marijem, a britanski dubl stigao je do četvrtfinala.

Sada, sa 34 godine, odlučio je da kaže dosta.

Šest grend slemova. 17 ATP titula. Broj jedan na svetu. Tri uzastopna US opena i 286 pobeda.

Džo Selzberi odlazi iz profesionalnog tenisa kao čovek koji je ispisao jednu od najvećih priča britanskog dubla.

Iza njega ostaju trofeji, rekordi i partnerstvo sa Ramom koje je obeležilo čitavu jednu eru.