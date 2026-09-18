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Vitas Gerulaitis bio je mnogo više od vrhunskog tenisera.

Bio je jedna od najvećih sportskih zvezda svog vremena – harizmatičan, boemskog duha i čovek o kojem se pričalo i kada nije bio na terenu. Osvojio je velike trofeje, stekao bogatstvo, vozio luksuzne automobile, družio se sa slavnim ličnostima i imao reputaciju velikog zavodnika. Živeo je životom koji je više ličio na filmski scenario nego na karijeru jednog sportiste.

A onda, kada je imao svega 40 godina, njegov život je iznenada i tragično prekinut. Smrt koja je usledila bila je potpuno neočekivana, a okolnosti tragedije ostavile su javnost u šoku.

Gerulaitis je preminuo 17. septembra 1994. godine, u 40. godini. Njegovo telo pronađeno je narednog dana u gostinskoj kućici na imanju prijatelja Martina Rejnsa u Sautemptonu na Long Ajlendu. Istraga je pokazala da je uzrok smrti bilo trovanje ugljen-monoksidom koji je dospeo u prostoriju zbog neispravnog sistema za grejanje bazena.

Ali iza te jezive završnice krila se priča o čoveku koji je decenijama bio jedan od najzanimljivijih likova svetskog tenisa.

1/9 Vidi galeriju Legendarni teniser - Vitas Gerulaitis Foto: Votava / brandstaetter images / Profimedia, Bildbyrån / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Scull-PHOTOlink/MPI / Capital pictures / Profimedia

Od sina litvanskih emigranata do svetske zvezde

Vitas, rođen kao Vjautas Kevin Gerulaitis u Bruklinu, poticao je iz litvanske porodice koja je pobegla iz Evrope pre Drugog svetskog rata. Njegovi roditelji napustili su Litvaniju nakon sovjetske invazije, ostavljajući za sobom imovinu i život koji su poznavali. Porodica je jedno vreme živela u Nemačkoj, u veoma teškim uslovima, pre nego što je konačno stigla u Sjedinjene Američke Države.

Taj dečak iz porodice emigranata izrastao je u jednog od najprepoznatljivijih tenisera svoje generacije.

Osvojio je Australijan open 1977, Vimbldon u dublu 1975. sa Sendijem Majerom, dva puta je slavio u Rimu, a najbolji plasman u singlu bila mu je treća pozicija na ATP listi. U karijeri je osvojio 27 turnira.

Na terenu je bio brz, borben i izuzetno atraktivan za gledanje. Van njega - potpuno druga priča.

"Brodivju Vitas" – teniser koji je živeo kao rok zvezda

Gerulaitis je imao dugu plavu kosu, harizmu i stil koji ga je činio prepoznatljivim gde god da se pojavi. Nije krio da voli luksuz, provod i društvo poznatih.

Njegovo mesto bilo je Studio 54, legendarni njujorški klub u kojem su se okupljali umetnici, glumci, muzičari, modeli i pripadnici svetske elite. Gerulaitis nije morao da čeka u redu - bio je jedan od ljudi koji su tamo imali otvorena vrata. Družio se sa zvezdama poput Endija Vorhola i Mik Džegera, a njegov prepoznatljivi "Rols-Rojs" sa registarskom oznakom „VITAS“ bio je deo njegovog imidža.

Američki mediji su ga zbog takvog načina života prozvali "Broadway Vitas", po uzoru na čuveni nadimak Džoa Namata.

Na njegovim žurkama nije bilo mnogo granica. Za 21. rođendan napravio je žurku u hotelu na koju su došli brojni gosti, a događaj je prerastao u svojevrsni spektakl. Njegova harizma bila je tolika da su ga navijači pratili i van terena, a žene su često pokušavale da mu priđu posle mečeva.

Ljubavni život bio je priča za sebe

Gerulaitis je bio poznat kao veliki zavodnik i bio je povezan sa brojnim poznatim ženama.

Među najpoznatijim bila je teniska zvezda Kris Evert, sa kojom je imao emotivnu vezu. Povezivali su ga i sa modelom i glumicom Dženet Džons, sa kojom je bio veren nekoliko godina. Džons će kasnije postati supruga hokejaške legende Vejna Greckog. Ipak, i nakon njihovog raskida ostali su bliski.

Gerulaitis je tokom tog perioda bio deo sveta u kojem su se sport, Holivud i njujorški džet-set potpuno preplitali.

Postoje i fotografije na kojima je bio u društvu Margaret Trudo, tadašnje supruge kanadskog premijera Pjera Trudoa, kao i drugih poznatih lica iz sveta mode i zabave.

Margaret Trudo i Gerulaitis Foto: Newscom / Newscom / Profimedia

Nikada se nije oženio.

Luksuz koji je koštao pravo bogatstvo

Kada je počeo da zarađuje ozbiljan novac, Gerulaitis je trošio kao prava zvezda. Imao je Lamborghini, Mercedes, Porše i čak dva Rols-Rojsa.

Ali novac mu nije bio samo za pokazivanje.

Kupio je veliku kuću na Long Ajlendu koju je delio sa roditeljima i sestrom. Uprkos imidžu plejboja, porodica mu je bila izuzetno važna. Njegova sestra Ruta kasnije je govorila koliko je bio vezan za porodicu i koliko je cenio žrtve koje su njihovi roditelji podneli da bi deci omogućili bolji život.

Iza glamura postojala je i mračna strana

Iza žurki i luksuza krili su se problemi koji su ga pratili godinama.

Gerulaitis je priznao da je koristio kokain i da je posle završetka teniske karijere imao problem sa zavisnošću. Lečio se i uspeo da se izbori sa tim problemom. Tokom osamdesetih njegovo ime se čak pojavilo u federalnoj istrazi povezanoj sa trgovinom drogom, ali je kasnije oslobođen bilo kakve odgovornosti.

To je bio jedan od retkih perioda kada je čovek poznat po osmehu i provodu morao ozbiljno da se suoči sa sopstvenim problemima.

I uspeo je da se vrati.

Postao je televizijski komentator, ostao prisutan u tenisu, a pred kraj života radio je i kao trener i mentor mlađim igračima. Jedan od tenisera kojima je pomagao bio je i tada mladi Pit Sampras.

A onda je došao 17. septembar

U septembru 1994. Gerulaitis je bio u Njujorku.

Pre toga je putovao sa Zapadne obale, a zatim otišao na tenisku kliniku u klubu u Ist Hemptonu. Imao je problema sa leđima, ali ljudi koji su ga videli tog dana nisu primetili ništa što bi nagovestilo tragediju. Bio je dobro raspoložen i planirao je večeru.

Međutim, na večeru se nije pojavio.

Otišao je u gostinsku kućicu na imanju svog prijatelja Martina Rejnsa da se odmori.

Narednog dana pronađen je mrtav.

Istraga je pokazala da je u objektu bilo opasno visokih koncentracija ugljen-monoksida. Gas je poticao od neispravnog propan-grejača za bazen, a kroz sistem ventilacije dospeo je u prostoriju u kojoj je Gerulaitis spavao.

Još jeziviji detalj bio je taj što prostor u kojem je pronađen nije bio predviđen za spavanje i nije imao odgovarajuću dozvolu za takvu namenu.

Smrt velikog tenisera dobila je i sudski epilog.

Porodica je 1995. podnela tužbu vrednu 63 miliona dolara protiv vlasnika imanja i više kompanija povezanih sa održavanjem bazena i sistema za grejanje. U isto vreme, protiv kompanije i radnika koji je instalirao grejač pokrenut je krivični postupak zbog nehotične smrti.

Optuženi su kasnije oslobođeni. Porodica je u građanskom postupku na kraju postigla poverljivu nagodbu sa nekim od tuženih.

"40 godina nije bilo dovoljno"

Vest o Gerulaitisovoj smrti potresla je njegovu generaciju.

Na sahrani su među nosiocima kovčega bili njegovi veliki rivali i prijatelji – Džimi Konors, Bjern Borg, Džon Mekinro i Giljermo Viljas. Prisustvovala je i Kris Evert, kao i Dženet Džons.

Konors je tada rekao rečenicu koja je možda najbolje opisala čoveka koji je otišao prerano: "40 godina nije bilo dovoljno za Vitasov život, ali je bilo dovoljno da ostavi trag".

I upravo je to ostalo iza njega.

Jedan veliki trofej na Australijan openu, status trećeg tenisera sveta, legendarni mečevi sa Borgom, Konorsom i Mekinroom, burne ljubavi, Studio 54, luksuzni automobili, problemi koje je uspeo da ostavi iza sebe - i smrt kakvu niko nije očekivao.