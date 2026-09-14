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Srbija je prošle godine u Nišu pred domaćom publikom savladala Tursku, a Kecmanović istakao je da se raduje novom nastupu pred niškim navijačima.

Kecmanović je od 2021. godine odigrao mečeve protiv 13 različitih rivala u Dejvis kupu. U singlu ima skor 7/5, dok je u dublu na učinku 3/3. Poslednje dve godine predvodio je reprezentaciju u odsustvu Novaka Đokovića.

"Želeo bih samo da vas pozovem, kao kapiten ovog tima, da dođete u velikom broju u dvoranu Čair da nam pružite podršku da se i sledeće godine nađemo u Svetskoj grupi Dejvis kupa", poručio je Kecmanović, a preneo Teniski savez Srbije.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Žreb za duel Srbije i Litvanije biće održan u petak od 12 časova, kada će biti poznat raspored mečeva.

Prva dva singla igraju se u subotu od 14 časova, dok su za nedelju od 13 časova zakazani dubl, a potom još dva singla. Ukoliko posle četvrtog meča bude 3:1 ili 4:0 za jednu od selekcija, peti meč neće biti odigran.

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