ŠOKANTNE VESTI IZ GRČKE: Uhapšena tetka Stefanosa Cicipasa, za majkom se traga!
Naime, policija je privela tetku Stefanosa Cicipasa, nakon što su psi u vlasništvu porodice napali tri osobe u mestu Vari. Prema informacijama, jedan od pasa vlasništvo je Cicipasove majke, zbog čega je i ona uključena u predmet istrage.
Policija je podigla optužnicu za nanete fizičke povrede zbog zanemarivanja, a incident se dogodio u četvrtak rano ujutru. Gospođa T. K. iz Grčke, koja je bila jedna od žrtvi ovog napada izjavila je kako je napadnuta od strane dva psa za portal Prototema.
- Moj ujak živi u Variju i rekao mi je da ga su ga ujela dva psa koja su izgledala kao vukovi. Kada sam krenula uz ulicu, videla sam dva psa u distanci. Jedan od njih je krenuo da trči prema meni. Uhvatio me je za ruku, onda je došao i drugi. Pokušala sam da ostanem mirna, ali nisam uspela. Bacili su me na zemlju i srećom, brzo su me odvezli u medicinski centar. Jako su me ujedali po rukama - rekla je ova gospođa.
Ovo nije prvi put da psi porodice Stefanosa Cicipasa napadaju ljude, pošto je prema pisanju Prototeme sličan incident viđen i u maju 2025. godine, kada je napadnut 71-godišnji čovek, koji je kasnije prevezen u bolnicu. Takođe, 2023. godine je jedan od pasa preskočio ogradu i napao 13-godišnje dete.