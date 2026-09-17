Policija je podigla optužnicu za nanete fizičke povrede zbog zanemarivanja, a incident se dogodio u četvrtak rano ujutru. Gospođa T. K. iz Grčke, koja je bila jedna od žrtvi ovog napada izjavila je kako je napadnuta od strane dva psa za portal Prototema .

- Moj ujak živi u Variju i rekao mi je da ga su ga ujela dva psa koja su izgledala kao vukovi. Kada sam krenula uz ulicu, videla sam dva psa u distanci. Jedan od njih je krenuo da trči prema meni. Uhvatio me je za ruku, onda je došao i drugi. Pokušala sam da ostanem mirna, ali nisam uspela. Bacili su me na zemlju i srećom, brzo su me odvezli u medicinski centar. Jako su me ujedali po rukama - rekla je ova gospođa.