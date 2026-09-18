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Posle osvajanja US opena, Aleksander Zverev dobio je neočekivano oštre kritike od kolege sa ATP tura.

Talon Grikspor nije imao mnogo lepih reči za Nemca, a posebno ga je iznervirala njegova rutina pred servis.

Aleksander Zverev je konačno stigao do trofeja na US openu, ali njegov veliki trenutak nije baš sve kolege sa ATP tura ostavio bez reči hvale.

Naprotiv.

Holandski teniser Talon Grikspor otvoreno je kritikovao nemačkog asa i bez mnogo uvijanja poručio da mu se Zverevov stil igre uopšte ne dopada. U razgovoru za holandski "De Telegraaf", Grikspor je posebno komentarisao finale protiv Bena Šeltona, ali i način na koji Zverev priprema servis.

"Finale je bilo prilično prosečno"

Zverev je u finalu savladao Šeltona sa 3:1 i tako osvojio svoju drugu grend slem titulu, posle Roland Garosa. Međutim, Grikspor smatra da sam meč nije bio na nivou koji bi očekivao od finala jednog velikog turnira.

"Finale US Opena? Prilično prosečno. Šelton je igrao veoma nestabilno i poklanjao je po dva ili tri poena u svakom gemu. To pokazuje šta prvo grend slem finale može da uradi igraču", rekao je Holanđanin.

Ni Zverev, međutim, nije dobio mnogo pohvala.

"Zverev nije igrao ništa posebno, ali je veoma dobro servirao. Taj-brejk drugog seta bio je presudan", dodao je Grikspor.

Talon Grikspor Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

A onda je udario tamo gde najviše boli

Grikspor je potom otkrio da finale čak nije ni odgledao u celosti. Razlog? Nije mogao da izdrži da gleda Zvereva kako se priprema za servis.

Njegova opaska bila je prilično brutalna.

"Bilo je drugih sportova u to vreme, a meni je jednostavno veoma teško da gledam Zvereva. Posebno na ovom turniru, gde je udarao lopticu 400 puta pre svakog servisa. Bilo je ekstremno, ali očigledno mu je pomoglo. Možda bi trebalo i ja to da probam", rekao je Grikspor.

Zverev je tokom turnira zaista koristio veoma izraženu rutinu pred servis, a Grikspor je upravo taj deo njegove igre izdvojio kao nešto što mu je posebno teško za gledanje.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Nije poštedeo ni Šeltona

Holanđanin nije kritikovao samo Zvereva. Imao je šta da kaže i o Benu Šeltonu, koji je prvi put u karijeri igrao grend slem finale.

Prema Griksporu, Amerikanac je imao veliku priliku da ispadne mnogo ranije, posebno u četvrtfinalu protiv Karlosa Alkaraza. Šelton je taj meč dobio posle dramatičnog petog seta i taj-brejka.

Grikspor smatra da je Alkaraz tada morao da završi posao, ali da nije odigrao odlučujući deo meča na pravi način.

"Zverev ne može da ugrozi Sinera"

Holanđanin je otišao i korak dalje kada je dobio pitanje može li Zverev posle osvajanja US opena da ugrozi Janika Sinera na vrhu svetskog tenisa.

Odgovor je bio kratak i veoma jasan.

"Apsolutno ne. To ne mogu ni da zamislim."

Ipak, Grikspor smatra da Zverev može da iskoristi situaciju ukoliko Siner ili Karlos Alkaraz ranije ispadnu sa nekog turnira. Čak je ostavio mogućnost da Nemac do kraja karijere osvoji još nekoliko grend slem titula.