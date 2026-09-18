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Medison Kiz, američka teniserka i šampionka sa Australijen opena 2025, prekinula je tišinu i pričala o glasinama o trudnoći.

Medison Kiz je posle ispadanja sa poslednjeg grend slema u Njujorku rekla da se spremaju "određene promene u njenom životu".

Medison Kiz sa peharom iz Melburna 2025. Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Mnogo spekulacija

Upravo zbog toga, mnogi su počeli da spekulišu sa informacijama da je Medison Kiz trudna. Posebno, što je Amerikanka došla u Njujork sa pobedničkim ambicijama, ali se u uvodnim kolima mučila sa pritiskom i bila na ivici poraza u svim mečevima.

Jedva je Medison Kiz preživela dramatičnu borbu protiv Ane Bondar, a zatim se suočila sa senzacijom iz kvalifikacija Ćinven Ženg u trećem kolu, koju nije uspela da premosti. Njeni komentari posle tog poraza su ubrzo doveli do spekulacija o njenom životu, a neki fanovi su pretpostavili da je Kizova trudna sa svojim suprugom Bjornom Fratanđelom, koji joj je i trener.

1/10 Vidi galeriju Medison Kiz Foto: Printskrin/Instagram

Jasna poruka

Medison Kiz demantovala je glasine u svom podkastu "Player's Box", koji vodi zajedno sa Džesikom Pegulom, Dženifer Brejdi i Dezire Krovčik.

- Kad bi ljudi prestali da pretpostavljaju ili da me makar pitaju da li sam trudna, to bi bilo super zabavno. To je komentar broj jedan koji stalno dobijam posle Otvorenog prvenstva SAD. Imala sam mnogo pitanja o tome da li sam trudna, a nisam. Čak i da jesam, to ne bi trebalo bilo koga da interesuje - poručila je američka teniserka.

Medison Kiz i Bjorn Fratanđelo Foto: Printskrin/Instagram

Lepa ljubavna priča

Ljubav između Medison Kiz i Bjorna Fratanžela je jedna od najpoznatijih teniskih emotivnih priča. Upoznali su se 2017. na treningu u Boka Ratonu na Floridi, a zatim su se preselili u Orlando, gde su živeli u istom kompleksu. Verili su se u martu 2023, a venčali u novembru 2024, svega nekoliko nedelja pre njenog trijumfa u Adelejdu.

Bjorn Fratanđelo bivši je profesionalni teniser (najbolji plasman 99. na ATP listi, šampion Rolan Garosa u juniorskoj konkurenciji 2011, gde je pobedio i Dominika Tima). Karijeru je okončao u avgustu 2023. i od juna te godine radi kao trener Medison Kiz. Uspeo je da rekonstruiše njenu igru i pomogne joj da od "igračice broj 15 na svetu" postane šampionka i osvajačica grend slema.

Medison Kiz i Bjorn Fratanđelo na treningu, na US openu Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Nije lako trenirati ženu



Sam Bjorn je priznao da mu je na početku bilo neprijatno da trenira svoju partnerku, ali da je na kraju sve "počelo prirodno", kada je on završavao sopstvenu karijeru, a ona mu je krenula da "odbija ideje". Kaže da mu je cilj bio da joj "nabavi nove alate", jer po njegovim rečima Medison još "nije ni blizu svog punog potencijala". Veza funkcioniše i zato što su oboje rekli da se trude da odvoje posao od privatnog života — kad su van terena, tenis je "zabranjena tema".

Medison Kiz rođena je 17. februara 1995. u Rok Ajlandu, u Ilinoju. Najveći uspeh karijere joj je titula na Australijan openu 2025, kada je u finalu pobedila Arinu Sabalenku. Najviši plasman na WTA listi joj je peto mesto (2025).