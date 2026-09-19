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Mladi asovi iz pribaltičke zemlje koji su u ovaj meču ušli toliko rasterećeno da nisu ni gledali snimke prošlogodišnje drame Srbije protiv više stotina mesta lošije plasiranih igrača iz Turske u Čairu – na jug Srbije su došli da uživaju u takmičenju i atmosferi u kojoj su se njihovi navijači sasvim jako čuli. Tako je i 194. Igrač sveta Butvilas doveo nekadašnjeg 27. igrača sveta i polufinalistu Dejvis Kupa iz Malage Mišu Kecmanovića do ogorčene borbe već za prvi set (5:5), i tek je u 11. gemu naš kapiten uspeo da nadjača izazivača za prvi brejk u za oko veoma lepom i atraktivnom meču, rutinski potvrđen u narednom za osvajanje prvog seta.

Kao što su više puta konstatovali na konferenciji za medije prilikom žreba, nastupi u Dejvis Kupu imaju tu “regenerativnu moć” za naše igrače – kada siđu sa koloseka 11-mesečne turneje i u timskoj atmosferi sa njihovim iskusnijim kolegama obnove svoju ljubav za tenisom. Značajno podmlađena “druga linija” tima sa debitantima iz Čilea Milićem i Đurićem i nominovanim dublerom Latinovićem je u Niš došla i da uči – ali i igra, čemu će najviše doprineti “seniori” u timu Kecmanović i Međedović ovog prvog dana.

1/5 Vidi galeriju Miomir Kecmanović - Dejvis Kup Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Da ima šta da se uči i od mladih protivnika danas videlo se već početkom drugog seta – kada Butvilas uzima prvi gem, a onda posle 0:30 dolazi i do prve brejk lopte, koju Kecmanović spašava posle veoma neizvesne razmene. Miša spašava i drugu brejk loptu – uz bučno bodrenje teniskog Čaira, ali uporni Butvilas stvara i treću priliku koju konačno koristi za velikih 2:0 u toj fazi igre. Činjenica da je Litvanac sticao više jeftinih poena od Kecmanovića (4:1 u asovima, 72% naspram 64% ubačenog prvog servisa) dopunjuje činjenicu da je i 5 godina mlađi od Kecmanovića (27) što se vidi u kretanju na terenu, pa vižljasti gost potvrđuje brejk za 3:0. Priča drugog seta se nastavlja uz 2 nove brejk-lopte za razigranog Butvilasa koje Miša neutrališe, ali Litvanac tera Kecmanovića da rudarski radi po terenu – gde ga tek drugi as spašava gubitka gema. Razgoropađeni Butvilas zatim uzima najlepši poen meča strahovitim vinerom posle razmene po dijagonalama, da bi naredni Kecmanovićev forhend potonuo u mrežu za u drugom setu skoro nedostižnih 4:0.

Litvanac u tim momentima igra tenis kao što je nekad Jasikevičijus igrao košarku – dinamično, poletno, raznovrsno – i za tili čas dovodi Kecmanovića da servira da ostane u setu i barem se izbori da naredni počne svojim servisom. 6:1 za Litvaniju u drugom setu dovodi do pitanja: na koji način će Miša zaustaviti nadirućeg Edasa i sprečiti dramu več početkom završnog dana susreta?

Butvilas sjajno riternira na Mišine servise – “čipuje” lopticu nazad u teren kada ne može da ga iskontroliše, ide na viner kada je nešto slabiji – i samo čudo spašava našeg tenisera od gubitka prvog gema (Butvilas rutinski volej na mreži smešta u mrežu). Odmah zatim dolazi nova brejk-lopta koju Kecmanović izbacuje u aut posle jednog takvog riterna, i Litvanac osvaja sedmi od poslednjih osam odigranih gemova. Nazire se Kecmanovićev “odgovor” – 0:30 je za našeg asa, a lepršavi Butvilas ponovo greši iz forhenda za 3 ri-brejk lopte za Srbiju. Prve dve spašava asom i greškom Kecmanovića iz razmene –a treću trijumfalno forhend-vinerom po paraleli posle još jedne duge razmene u kojoj se vidi prednost fizičkog stanja gostujućeg igrača. Gem-lopta je sada za Litvanca, inicijativa i raznovrsnost u igri ponovo bivaju na njegovoj strani – i ponovo imamo 2:0 na semaforu za Litvaniju, gde naredni gem biva jedan od ključnih za ukupni dalji tog celog susreta.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U narednom gemu Miša vodi 40:15, ali onda Butvilas odigrava stiže bukvalno sve i iz pasing-šota dijagonalom uziima poen, a iz frustracije gubitkom tog poena Kecmanović smešta lak poluvolej u mrežu. Butvilas oduševljava nišku publiku sjajnim pasing-vinerom iz trka za novu brejk-loptu, ali izbacuje u sledećoj razmeni i dolazimo do djusa, a zatim i prednosti za Mišu i donekle umirujućih 1:2. Litvanac nastavlja da briljira, potezi 194. igrača sveta podsećaju na asove iz Top 20, i bez izgubljenog poena dolazi do već zabrinjavajućih 3:1. Kecmanović uzvraća istom merom za 3:2, i sad se čeka “da zaiskri” kao što je to učinio krajem prvog seta kako bi meč doveo u rezultatsku ravnotežu – ako će za to biti dovoljno snage uz neosporno iskustvo.

Zaiskrilo je zaista u narednom gemu sa obe strane, Kecmanović je imao nekoliko izuzetnih riterna – ali Butvilas nastavlja da “jaše vetar” i sjajnim vinerima dolazi do 4:2. Neosporno je da je sada I Kecmanović mnogo odlučniji, osvaja ubedljivo naredni gem bez izgubljenog poena za 4:3. Dramatično je u prvim poenima osmog gema, i Miša zahvaljujući sjajnom riternu dolazi do 2 brejk-lopte i toliko željenog brejka na 4:4 – da ceo Čair diže na noge! Izgleda da pritisak napokon sustiže Butvilasa – a Miši stiže novi elan, i Srbija posle sat vremena ponovo vodi 5:4. Svaka sledeća loptica biva važna kao da se njom osvaja finale, a do gem-lopte na 40:15 sjajnim forhend vinerom stiže Litvanac. Miša uzvraća za veliki djus, a zatim smešta lopticu pod noge protivniku za džinovsku brejk-loptu i frenetičnu podršku sa tribina koja se u tenisu viđa samo na Dejvis Kupu. Nec pomaže Butvilasu da iz dijagonale dođe do djusa, a zatim smečem ponovo dolazi do gem-lopte. Sledi serija sjajnih razmena u kojoj prvi trepće Edas i ponovo imamo djus, a onda još jednim servisom na liniju dolazi do gem-lopte. Ipak, sa druge strane mreže je sada “stari” Kecmanović koji izuzetnom borbenošću čupa još jedan djus – ali protiv strahovitog servisa Litvanca ipak ne nalazi rešenje i dolazimo do 5:5 posle najdužeg gema u meču.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Konstrastno, naredni gem je mnogo kraći – i Srbija protivnika dovodi u nezavidnu poziciju da servira za ostanak u meču, što je – posle prethodnog triler-gema na servis Butvilasa nešto što bi moglo da se smatra za stratešku prednost. Kecmanović dolazi do 30:30, ali Butvilas servira kao Siner i asom dolazi do 40:30, što Kecmanović sjajno neutrališe za prvi djus, a ista priča se ponavlja pred još jedno izjednačenje. Sjajan ritern Kecmanovića dovodi nas do prve meč lopte za Srbiju koju Kecmanović izvrsno rešava u korist svog tima za veličanstvenih 1:0 u Nišu.

00:23 Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir