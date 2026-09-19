Slušaj vest

Međedović, trenutno 77. teniser sveta, slavio je protiv 119. na ATP listi posle sat i 28 minuta igre. Srpski teniser je oba seta rešio u svoju korist napravivši po jedan brejk, u trećem gemu.

Prethodno je prvi bod Srbiji u duelu sa Litvanijom doneo Miomir Kecmanović koji je pobedio Edasa Butvilasa posle tri seta, 7:5, 1:6, 7:5.

Miomir Kecmanović - Dejvis Kup Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Drugog takmičarskog dana, sutra od 13.00, prvo na teren izlaze dublovi. Srpski tandem su Kecmanović i Stefan Latinović, dok su Litvanci prijavili Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitiekunasa.

Zatim slede dueli Miomira Kecmanovića sa Viliusom Gaubasom i Hamada Međedovića sa Edasom Butvilasom.

Ukoliko bude 3:1 ili 4:0 za neku od selekcija, peti meč se ne igra.

Ne propustiteTenisMIŠA SPREČIO SENZACIJU U ČAIRU: Kecmanović uz dosta muka srušio Butvilasa
Miomir Kecmanović - Dejvis Kup
TenisPOZNATA TENISERKA SE OGLASILA O TRUDNOĆI: Prekinula sve tračeve, evo šta je istina...
Medison Kiz Arina Sabalenka
TenisNEPONOVLJIVI ZAVODNIK, ŠAMPION I KRALJ NOĆNOG ŽIVOTA! Ljubio najlepše žene, rasipao bogatstvo i živeo kao rok zvezda, a onda - TRAGIČAN KRAJ U 40. GODINI!
Vitas Gerulaitis
Tenis"NE MOGU DA GA GLEDAM!" Zverev podigao pehar, a onda ga kolega RASTURIO! Sasuo "DRVLJE I KAMENJE" po šampionu US opena!
Aleksandar Zverev

00:23
Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir