Teniska reprezentacija Srbije povela je danas u Nišu protiv Litvanije sa 2:0, u duelu Svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za završni turnir Dejvis kupa 2027, pošto je Hamad Međedović bio bolji od Vilijusa Gaubasa sa 6:4, 6:4.
Tenis
SRBIJA GAZI LITVANIJU! Međedović rutinski do drugog boda, u nedelju prilika za trijumf
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Međedović, trenutno 77. teniser sveta, slavio je protiv 119. na ATP listi posle sat i 28 minuta igre. Srpski teniser je oba seta rešio u svoju korist napravivši po jedan brejk, u trećem gemu.
Prethodno je prvi bod Srbiji u duelu sa Litvanijom doneo Miomir Kecmanović koji je pobedio Edasa Butvilasa posle tri seta, 7:5, 1:6, 7:5.
Miomir Kecmanović - Dejvis Kup Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Drugog takmičarskog dana, sutra od 13.00, prvo na teren izlaze dublovi. Srpski tandem su Kecmanović i Stefan Latinović, dok su Litvanci prijavili Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitiekunasa.
Zatim slede dueli Miomira Kecmanovića sa Viliusom Gaubasom i Hamada Međedovića sa Edasom Butvilasom.
Ukoliko bude 3:1 ili 4:0 za neku od selekcija, peti meč se ne igra.
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