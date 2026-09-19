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Međedović, trenutno 77. teniser sveta, slavio je protiv 119. na ATP listi posle sat i 28 minuta igre. Srpski teniser je oba seta rešio u svoju korist napravivši po jedan brejk, u trećem gemu.

Prethodno je prvi bod Srbiji u duelu sa Litvanijom doneo Miomir Kecmanović koji je pobedio Edasa Butvilasa posle tri seta, 7:5, 1:6, 7:5.

1/5 Vidi galeriju Miomir Kecmanović - Dejvis Kup Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Drugog takmičarskog dana, sutra od 13.00, prvo na teren izlaze dublovi. Srpski tandem su Kecmanović i Stefan Latinović, dok su Litvanci prijavili Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitiekunasa.

Zatim slede dueli Miomira Kecmanovića sa Viliusom Gaubasom i Hamada Međedovića sa Edasom Butvilasom.

Ukoliko bude 3:1 ili 4:0 za neku od selekcija, peti meč se ne igra.