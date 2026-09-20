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Iva Jović je ponovo osvojila Gvadalaharu! Američka teniserka srpskog porekla u velikom finalu WTA 500 turnira savladala je Amerikanku Pejton Stirns sa 6:4, 6:2 i tako odbranila trofej osvojen prošle godine.

Sa samo 18 godina, Iva je već dva puta pokorila isti turnir i ispisala istoriju!

Iva je do drugog trofeja na WTA turu stigla na impresivan način – nije izgubila nijedan set tokom celog turnira, a u finalu joj je trebalo samo sat i 26 minuta da slomi otpor Stirns. U prvom setu presudan je bio brejk za 5:4, nakon čega je Iva rutinski odservirala za vođstvo. U drugom je odmah napravila brejk i nastavila da kontroliše meč, da bi još jednim oduzetim servisom povela 5:2 i potom stavila tačku na spektakl.

Ovim trijumfom postala je prva teniserka koja je dva puta osvojila Gvadalahara Open, a od ponedeljka će zauzimati 13. mesto na WTA listi.

1/5 Vidi galeriju Talentovana teniserka srpskog porekla osvojila turnir u Gvadalahari Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

A onda priča zbog koje Srbija posebno slavi

Iako je rođena i odrasla u Americi i nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, Iva Jović nikada nije krila koliko je vezana za Srbiju.

Naprotiv, posle jednog od svojih ranijih mečeva otvoreno je govorila o srpskom poreklu, porodici i mestima u koja se iz godine u godinu vraća.

"Svake godine dolazim u Srbiju, još od kada sam imala dve, tri godine. Odlazim da vidim svoje bake i deke, svoju bližu porodicu. Volim da idem tamo. Vrlo je lepo, Beograd je posebno fin. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom. Imam prijatelje tamo. Volimo da idemo u Zemun, na Adu. Zabavno je, sjajno", ispričala je tada Iva.

Zatim je otkrila i odakle potiču njeni roditelji.

"Moj tata je iz Leskovca. Mama mi je iz Splita, ali se kasnije preselila u Beograd. Idem u Leskovac. Prošlog leta sam išla, ovog leta sam bila u Beogradu i malo u Leskovcu".

Iva u Srbiju, međutim, ne dolazi samo zbog porodice i odmora.

Koristila je vreme provedeno u zemlji svojih predaka i za teniski napredak.

"Imala sam malo treninga u Leskovcu, ali naravno, u Beogradu ih ima malo više. Trenirala sam sa Petrom Đukićem u Beogradu, a u Leskovcu u Teniskom klubu Šumice. Ne verujem da znate", rekla je tada kroz osmeh.

Tako je devojka koja danas osvaja najveće teniske stadione sveta godinama provodila leta obilazeći porodicu, šetajući Beogradom i Zemunom, odlazeći na Adu, ali i trenirajući u Beogradu i Leskovcu.

Od srpskih korena do teniskog vrha

Iva je prošle godine prvi put eksplodirala na velikoj sceni upravo u Gvadalahari. Tada je, sa samo 17 godina, osvojila svoj prvi WTA trofej pobedom nad Kolumbijkom Emilijanom Arango. Postala je najmlađa šampionka na WTA turu te sezone.

Godinu dana kasnije - ista scena, isti grad, ali još veći uspeh.

Iva se vratila u Gvadalaharu kao druga nositeljka i uspela da uradi ono što je najteže - odbrani titulu.

U polufinalu je ubedljivo savladala Kristinu Busku sa 6:4, 6:1, a onda je u finalu bila bolja i od Pejton Stirns.

Sa samo 18 godina, Iva sada već ima dve WTA titule, obe osvojene u istom gradu.

A priča o devojci koja je leta provodila između Beograda i Leskovca, trenirala u Srbiji i nikada nije krila koliko joj znači poreklo, dobila je još jedno veliko poglavlje.

Iva Jović ponovo je kraljica Gvadalahare, a njena velika teniska priča tek počinje.