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Srpska teniserka Lana Virc osvojila je titulu prvakinje Evrope u konkurenciji do 18 godina, pošto je u finalu Evropskog prvenstva u Austriji savladala Slovakinju Kali Supovu 4:6, 7(9):6, 6:2.

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Virc je tako ove godine osvojila drugu evropsku titulu u konkurenciji do 18 godina, nakon što je ranije sa reprezentacijom Srbije trijumfovala i u ekipnom takmičenju.

Srpska teniserka je pre dve godine proglašena za najbolju igračicu Evrope do 16 godina u izboru Tenis Evrope.

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Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir