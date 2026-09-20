Srbija je obezbedila plasman u kvalifikacije za završni turnir Dejvis kupa 2027
Tenis
DUBL STAVIO TAČKU: Srbija preko Litvanije do kvalifikacija za plej-of Dejvis kupa
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Teniska reprezentacija Srbije izborila je plasman u kvalifikacije za završni turnir Dejvis kupa naredne godine, pošto je u odlučujućem meču dubl Miomir Kecmanović – Stefan Latinović savladao litvanski par Edas Butvilas – Vilius Gaubas 7:6, 3:6, 6:3.
Miomir Kecmanović - Dejvis Kup Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Srbija je pobedila Litvaniju ukupnim rezultatom 3:0, pošto su prvog dana u singlu pobede za Srbiju ostvarili Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.
Srbija je tako obezbedila plasman u kvalifikacije za završni turnir Dejvis kupa 2027.
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