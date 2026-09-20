"Bio je to meč visokog kvaliteta. Latinović je izraziti dubler, sjajno servira i dobar je igrač, a Kecmanović je riternirao sjajno. Na momente mi se učinilo da je “skidao” Novakov ritern i uspešno ga odmenio. Mislim da smo mogli da serviramo malo bolje, raznovrsnije, pogotovo na Kecmanovića. U prvom setu je trebalo da ne dopustimo brejk na kraju, a ja nisam neke voleje pogodio koje je trebalo. Odlučilo je nekoliko malih detalja", kaže nam najbolji Litvanski igrač ovog vikenda Butvilas (ATP 194).

“Ovo je jedan od bolnih poraza za nas. Imali smo šanse, odigrali smo jedan od najboljih mečeva u paru, ali istovremeno ovo nam daje dosta nade jer smo pokazali i nama i celom timu da možemo da igramo zajedno. Samo je pitanje vremena kada ćemo se probiti, potrebno nam je i malo sreće,” smatra on, i dodaje: “To kako je Miomir riternirao je bilo izuzetno. Pokušavali smo da gađamo razna mesta na servisu, kombinovali smo sve i svašta, ali nismo znali šta da radimo koliko je dobro riternirao. Mogli smo možda još više da kombinujemo, ali istovremeno mislim da smo to radili jakodobro i to je to", dodaje Litvanac za kraj.