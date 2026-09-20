LITVANCI UTUČENI POSLE DRAME U ČAIRU: Ovo je jedan od bolnih poraza za nas...
Gostima treba izraziti sve pohvale na borbenosti i činjenici da su ljubiteljima tenisa protekla 2 dana u Čairu učinili veoma zanimljivim, što potvrđuju u svojim izjavama posle poraza od para Kecmanović – Latinović (2:1).
"Bio je to meč visokog kvaliteta. Latinović je izraziti dubler, sjajno servira i dobar je igrač, a Kecmanović je riternirao sjajno. Na momente mi se učinilo da je “skidao” Novakov ritern i uspešno ga odmenio. Mislim da smo mogli da serviramo malo bolje, raznovrsnije, pogotovo na Kecmanovića. U prvom setu je trebalo da ne dopustimo brejk na kraju, a ja nisam neke voleje pogodio koje je trebalo. Odlučilo je nekoliko malih detalja", kaže nam najbolji Litvanski igrač ovog vikenda Butvilas (ATP 194).
U ovim ocenama je saglasan i prvi reket Goubas:
“Ovo je jedan od bolnih poraza za nas. Imali smo šanse, odigrali smo jedan od najboljih mečeva u paru, ali istovremeno ovo nam daje dosta nade jer smo pokazali i nama i celom timu da možemo da igramo zajedno. Samo je pitanje vremena kada ćemo se probiti, potrebno nam je i malo sreće,” smatra on, i dodaje: “To kako je Miomir riternirao je bilo izuzetno. Pokušavali smo da gađamo razna mesta na servisu, kombinovali smo sve i svašta, ali nismo znali šta da radimo koliko je dobro riternirao. Mogli smo možda još više da kombinujemo, ali istovremeno mislim da smo to radili jakodobro i to je to", dodaje Litvanac za kraj.